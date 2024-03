House of the Dragon 2: Tutte le novità sulla seconda stagione - Occhioche.it

Panoramica sulla conferma della seconda stagione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones.

House of the Dragon rinnovata per la seconda stagione

La notizia ufficiale del rinnovo della serie tv prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, è stata annunciata da HBO. Dopo il successo del debutto che ha totalizzato dieci milioni di telespettatori negli Stati Uniti, la conferma della seconda stagione era attesa.

Date e Luoghi delle Riprese e dell’Uscita

Le riprese della seconda stagione sono ufficialmente partite presso i Leavesden Studios nel Regno Unito. La produzione si è anche spostata a Cáceres, in Spagna, per ricostruire Approdo del Re. L’uscita dei nuovi episodi è prevista per l’estate del 2024, con un debutto fissato per giugno.

Anticipazioni sulla Trama della Seconda Stagione

La seconda stagione di House of the Dragon continuerà a narrare le vicende della Danza dei Draghi, una guerra civile interna alla casa Targaryen. I due schieramenti si scontrano per stabilire chi debba salire al Trono di Spade: i Neri, a sostegno della principessa Rhaenyra, e i Verdi, guidati da Ser Otto Hightower e la regina Alicent, che sostengono il principe Aegon II.

Il Cast della Seconda Stagione

Tra i volti confermati per la seconda stagione troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, e molti altri. Alcuni attori della prima stagione torneranno, mentre ci saranno anche nuove entrate nel cast come Simon Russell Beale e Freddie Fox.

Introduzione di Nuovi Draghi nella Stagione 2

La seconda stagione introdurrà cinque nuovi draghi, ampliando così il mondo di House of the Dragon con creature leggendarie come Syrax, Caraxes, Vhagar e altri.

Dettagli su Episodi e Produzione

La seconda stagione sarà composta da otto episodi, due in meno rispetto alla prima stagione. Ryan Condal sarà il showrunner per questa stagione, supportato da un team di produttori e registi di alto livello.

Dove Vedere House of the Dragon 2 in Streaming

In Italia, la seconda stagione sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti su piattaforme come Sky, Now e HBO Max. Gli appassionati potranno godersi la serie in streaming seguendo le avventure dei Targaryen.

Codesta rielaborazione dell’articolo fornisce una panoramica dettagliata sulla conferma della seconda stagione di House of the Dragon, con focus sui vari aspetti della produzione e della trama della serie televisiva.