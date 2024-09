I campi di zucche a Roma: una tradizione che cresce con entusiasmo tra famiglie e giovani

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La tradizione di Halloween continua a radicarsi nella cultura romana, arrivando ad includere i “Pumpkin Patch“, o campi di zucche, che stanno guadagnando popolarità tra i residenti della Capitale. Questi spazi ricreativi, in stile americano, offrono un’opportunità di divertimento per adulti e bambini, permettendo di vivere momenti unici a contatto con la natura e le tradizioni autunnali. Scopriamo insieme quali sono i punti di riferimento per questo autunno e cosa possono offrire ai visitatori.

La fattoria della zucca a Roma Nord

L’apertura e le novità per il 2023

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Fattoria della Zucca ha riaperto i battenti il 22 settembre 2023 e sarà attiva fino al 3 novembre. Situata nel cuore del Parco di Veio, una riserva naturale protetta, questa fattoria rappresenta il più grande campo di zucche di Roma. I visitatori possono immergersi in un ambiente suggestivo, circondati da una collinetta ricca di zucche pronte per essere raccolte e intagliate, offrendo un’esperienza autunnale indimenticabile.

Attività per tutti i gusti

La Fattoria della Zucca si presenta come un luogo adatto a tutte le età. Gli adulti e i bambini possono scegliere e intagliare le proprie zucche, ma non solo: l’offerta si arricchisce di laboratori creativi per la realizzazione di addobbi autunnali. Per chi ama gli animali, è possibile partecipare a passeggiate a cavallo o pony, nonché interagire con vari animali da fattoria, come l’asina Valentina e la capretta Malgioglia.

Il biglietto d’ingresso include anche numerose attività tra cui giochi liberi, spettacoli di burattini e magia, oltre a momenti di baby dance per i più piccoli. Quest’anno, l’area giochi è stata ampliata, rendendo l’esperienza ancora più divertente e coinvolgente.

Informazioni pratiche:

Fattoria della Zucca, via Sacrofano-Prima Porta, 3547.

Le zucche di Barbabianca

L’ambientazione e l’apertura

Un’altra opzione per gli amanti delle zucche è rappresentata dalle Zucche di Barbabianca, che hanno riaperto i battenti il 28 settembre e saranno attive fino al 31 ottobre, giorno di Halloween. Questo Pumpkin Patch è progettato per ricreare l’atmosfera delle tradizioni americane, con un campo di zucche che include varie attività per grandi e piccini.

Attività e laboratori creativi

I visitatori possono partecipare a laboratori di intaglio e pittura delle zucche, apprendere a conoscere da vicino gli animali della fattoria e attraversare un labirinto di paglia. Inoltre, i bambini possono divertirsi con giochi a tema, stimolando la loro fantasia e creatività. Il campo è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 9 alle 17, e il giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.

È importante notare che per partecipare all’evento, ogni persona, bambini inclusi, deve acquistare online una zucca di Halloween al costo di 12 euro. Tuttavia, i bambini sotto il metro di altezza possono entrare gratuitamente.

Informazioni pratiche:

Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini, via Terralba 319, Torrimpietra .

Fattoria delle zucche a Roma World

Trasformazione di Roma World nel mese di ottobre

Nel mese di Halloween, Roma World, il parco tematico ispirato all’Antica Roma, si trasforma, dando vita a un vero e proprio Pumpkin Patch. Questo evento speciale si svolge dal 5 ottobre al 3 novembre, momento in cui il parco viene ricoperto di zucche e balle di fieno, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

Laboratori e attività per i bambini

Nell’ambito di questa iniziativa, sono previsti laboratori di intaglio e decorazione delle zucche, dove i bambini saranno guidati dalle scenografe Dana e Amerinda. I partecipanti avranno l’opportunità di scegliere una zucca, intagliarla e personalizzarla a proprio piacimento, portandola poi a casa come souvenir della giornata trascorsa.

L’evento presso Roma World non solo offre spazi per giocare e divertirsi, ma arricchisce anche la comprensione e l’apprezzamento per le tradizioni autunnali, immergendo i visitatori in una straordinaria esperienza culturale.

Informazioni pratiche:

Roma World, via Irina Alberti, Roma.

Queste esperienze autunnali a Roma rappresentano una ghiotta opportunità per trascorrere momenti di gioia e aperture al divertimento, coinvolgendo famiglie, giovani e tutti coloro che desiderano vivere la magia di Halloween in modo unico e creativo.