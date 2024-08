I Carabinieri di Ostia intensificano i controlli per prevenire truffe ai turisti e irregolarità nei B&B

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

In un’azione decisiva per tutelare i turisti e contrastare le illegalità nel settore ricettivo, i Carabinieri di Ostia hanno avviato un servizio straordinario di controllo lungo la costa laziale. L’iniziativa si è concentrata principalmente sulle strutture ricettive, in particolare i bed and breakfast , situate nell’area tra Ostia e Civitavecchia e nelle zone di villeggiatura a nord di Roma, come Bracciano e Monterotondo.

Controlli mirati nelle strutture ricettive

Un intervento retrospettivo per la sicurezza dei turisti

Il servizio di controllo attivato dai Carabinieri di Ostia si è reso necessario a fronte dell’aumento delle truffe ai danni di turisti e di segnalazioni riguardanti attività non autorizzate nel settore della ricettività. Gli agenti hanno pianificato un monitoraggio estensivo delle strutture, dando particolare attenzione ai B&B, che talvolta possono eludere le normative vigenti.

L’operazione ha avuto durata di una settimana e ha coinvolto un numero considerevole di strutture. L’obiettivo principale era quello di garantire la legalità e la sicurezza, assicurando al contempo che i turisti trovassero un’accoglienza adeguata, senza incorrere in sorprese sgradite.

Risultati dell’operazione: molteplici irregolarità rilevate

Il bilancio finale dell’operazione ha mostrato risultati significativi in termini di controllo. Su un totale di 249 B&B controllati, otto sono stati identificati come abusivi, il che rappresenta una percentuale preoccupante. I Carabinieri hanno segnalato strutture non conformi localizzate in diverse aree: due a Ostia, una a Civitavecchia, una a Ponte Galeria, e due a Cesano e Bracciano. Per queste ultime attività, è stata disposta l’immediata chiusura al fine di tutelare i diritti dei cittadini e dei turisti.

Oltre ai B&B abusivi, le ispezioni hanno rivelato che venticinque strutture presentavano irregolarità di vario tipo. L’ammontare delle sanzioni elevate è stato considerevole: sono state inflitte 39 multe per un totale di oltre 78.000 euro. Questo tipo di controlli sottolinea l’importanza di mantenere standard elevati di qualità e sicurezza nel settore turistico, soprattutto in una regione ad alta affluenza turistica come il Lazio.

Azioni nei confronti di gestori non conformi

Ispezioni complete e identificazione degli ospiti

Oltre alle irregolarità emerse nei B&B abusivi, i controlli hanno evidenziato problematiche tra i gestori di strutture ricettive regolarmente registrate. Nove gestori sono stati trovati inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione delle generalità degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza. In questo contesto, la mancata identificazione degli ospiti può comportare gravi vulnerabilità per la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative.

Queste operazioni sono fondamentali per garantire una corretta gestione delle strutture ricettive e per mantenere la fiducia dei turisti nella qualità e nella sicurezza del soggiorno. La responsabilità di un’accoglienza adeguata ricade non solo sulle forze dell’ordine ma anche sugli stessi operatori del settore, che devono operare nel rispetto delle norme per il bene della comunità.

Le attività di monitoraggio e controllo continueranno nel tempo, poiché i Carabinieri sono impegnati a garantire un ambiente sicuro e regolare per tutti i turisti che desiderano visitare Roma e le sue numerose attrazioni.