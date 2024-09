Il Campidoglio consegna le aree di Pietralata all’AS Roma per il nuovo stadio

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La recente decisione del Campidoglio di trasferire le aree di Pietralata all’AS Roma segna un’importante fase per il progetto dello stadio giallorosso. Dopo l’esproprio delle famiglie residenti, i tecnici sono ora autorizzati a riprendere i carotaggi necessari per l’analisi del sito. Questo articolo esplorerà i dettagli della consegna delle aree, le implicazioni legali derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato e il contesto più ampio che avvolge il progetto.

La consegna delle aree a Pietralata

In un contesto di forte interesse pubblico, il Campidoglio ha ufficialmente consegnato le aree di Pietralata all’AS Roma. La dichiarazione dell’assessore all’urbanistica, Maurizio Veloccia, ha sottolineato l’importanza di questa fase: “Detto, fatto. Consegnate le aree liberate di Pietralata all’AS Roma per la conclusione delle indagini archeologiche e geognostiche per il nuovo stadio.” Questa dichiarazione evidenzia l’impegno del Comune nel sostenere il progetto calcistico, nonostante le polemiche e le opposizioni da parte di alcune famiglie espropriate.

Le famiglie coinvolte nell’esproprio hanno espresso inquietudine riguardo alla gestione del processo, soprattutto considerando la storia complessa di questa iniziativa, che include un lungo iter burocratico e legale. La volontà del Campidoglio di proseguire nonostante le dimissioni del CEO dell’AS Roma, Lina Souloukou, e l’acquisto della squadra da parte dell’Everton, suggerisce una stabilità nelle intenzioni della famiglia Friedkin, proprietaria del club.

Il ruolo del Consiglio di Stato

Un elemento cruciale nella decisione del Campidoglio di procedere con la consegna delle aree è stato il recente pronunciamento del Consiglio di Stato. Il 2 settembre, i giudici hanno rigettato la sospensiva richiesta da due famiglie espropriate, sottolineando “la complessità delle questioni meritevoli di un adeguato approfondimento in sede di merito in primo grado.” Questo passaggio giuridico è fondamentale, in quanto testimonia l’approvazione, a livello legale, delle azioni intraprese dal Comune.

Le tensioni legali rimangono elevate, con il caso che ha occupato e continua a occupare spazio in diversi ambiti giuridici. Le famiglie che si oppongono alla realizzazione dello stadio hanno, infatti, intrapreso una battaglia legale che ha portato a interventi in varie aule di tribunale. La resistenza di queste famiglie porta alla luce una narrativa complessa, che implica interessi comunitari, promesse di sviluppo e le ricadute sul tessuto urbano.

Il giudizio pendente al tribunale civile

In un ulteriore sviluppo della situazione, il Tribunale civile ha emesso, a metà giugno, un’ordinanza che richiede al Comune di “cessare la turbativa possessoria” e di “astenersi dall’accedere o far accedere alcuno negli immobili oggetto del ricorso.” Questo provvedimento è ancora in vigore e attende una sentenza di merito che potrebbe influenzare le operazioni future. Tuttavia, nonostante l’ordinanza, il Consiglio di Stato ha scelto di proseguire con la realizzazione dei provvedimenti di sgombero in atto.

Questo colpo di scena rivela la difficoltà con cui il Comune si deve confrontare mentre cerca di bilanciare gli interessi legali dei cittadini con la necessità di sviluppare il progetto dello stadio. La recente autorizzazione per l’AS Roma di riprendere i carotaggi e le indagini archeologiche è un passo significativo per la realizzazione di un’infrastruttura sportiva attesa dalla tifoseria e dal club, ma non priva di controversie e opposizioni locali. Con il clima giuridico ancora in evoluzione, si prevede che la questione continuerà a tenere banco nei prossimi mesi, con possibili implicazioni per il futuro dell’intero progetto stadio.