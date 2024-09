Il Casotto Monte Ciocci: prossima apertura di un centro culturale e sociale a Roma

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Casotto Monte Ciocci, chiosco storico situato nella capitale, si prepara a riaprire i battenti dopo un lungo periodo di inattività. Inaugurato nel 2013 ma chiuso al pubblico fino ad ora, il sito sta per diventare un punto di riferimento per la comunità locale. La gestione del Casotto è stata recentemente assegnata, e sono stati avviati lavori di restyling che lo trasformeranno in un luogo di incontro e cultura. Questo articolo esplorerà i dettagli sull’assegnazione della gestione, i lavori di ristrutturazione e il futuro del chiosco come centro di eventi.

l’assegnazione della gestione del casotto

Il Casotto Monte Ciocci è stato oggetto di un’assegnazione avvenuta nel febbraio del 2024. L’amministrazione comunale ha identificato il gestore vincitore di un bando pubblicato nell’autunno del 2023. Questo processo di selezione si è rivelato cruciale non solo per la riapertura del chiosco, ma anche per la valorizzazione dell’area circostante. Il canone mensile per l’occupazione del suolo pubblico è stato fissato a 1.785 euro, cifra che sarà integralmente coperta tramite i servizi di manutenzione che il nuovo gestore dovrà fornire, inclusi lo svuotamento dei cestini dei rifiuti e la cura del parco.

Le chiavi sono state ufficialmente consegnate al gestore nel mese di aprile del 2024, consentendo così di avviare immediatamente i lavori necessari per rimettere in sesto la struttura. Questo passaggio segna un momento importante per l’amministrazione comunale, che intende restituire alla comunità un luogo di aggregazione e servizi.

i lavori di ammodernamento

A partire dall’inizio dell’anno, il Casotto ha subito un processo di ammodernamento che ha compreso interventi significativi per il ripristino e la valorizzazione della struttura, rimasta in stato di abbandono per oltre un decennio. Durante i mesi estivi, i lavori hanno incluso la tinteggiatura dei locali, il rifacimento degli infissi e la pulizia approfondita dell’area esterna. Tuttavia, il processo non è stato senza sfide. In particolare, nel mese di luglio, si sono verificati alcuni rallentamenti a causa di scavi necessari per l’adeguamento delle linee elettriche. Questo contrattempo ha richiesto interventi aggiuntivi, ma come riportato sui social dal consigliere comunale Lorenzo De Santis, la situazione è stata prontamente risolta.

Al momento, rimane da definire solo una modifica della potenza elettrica della rete, ultima tappa in vista dell’apertura. La riqualificazione del Casotto non solo rappresenta un’importante iniziativa per la comunità locale, ma pone le basi per diverse attività che lo trasformeranno in un ambiente vivace e dinamico.

la funzione culturale e sociale del chiosco

Una volta completati i lavori, il Casotto Monte Ciocci non si limiterà a essere un semplice chiosco o caffetteria. L’intenzione è quella di trasformarlo in un importante centro culturale e sociale per il quartiere. In previsione dell’inaugurazione, sono già state programmate diverse iniziative che coinvolgeranno la comunità locale, unite a eventi di carattere culturale.

Le attività iniziali, come “Bici&Pedi-Bus a Balduina“, hanno già evidenziato il potenziale del Casotto come punto di incontro per famiglie e bambini. Questo evento, che ha visto gli alunni delle scuole elementari raggiungere l’istituto in modo sostenibile, è solo una delle manifestazioni che daranno vita al chiosco. Altre proposte, come il progetto “Silent Book” realizzato nel parco, mirano a promuovere la lettura e la cultura in un formato accessibile e coinvolgente.

Con l’apertura imminente, il Casotto Monte Ciocci si appresta a diventare un fulcro di socialità, cultura e innovazione, rimanendo aperto a tutte le fasce di età e favorendo un ambiente di aggregazione per tutti i residenti. La responsabilità del nuovo gestore sarà cruciale per mantenere viva questa atmosfera di partecipazione e appartenenza, rendendo il Casotto un elemento vibrante della vita di quartiere.