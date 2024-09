Il fascino notturno della villa di Massenzio: eventi straordinari anche a settembre

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Villa di Massenzio, uno dei gioielli del patrimonio archeologico romano, si trasforma in un palcoscenico di emozioni anche durante le sere di settembre. Grazie all’iniziativa “Luci su Massenzio”, promossa dal Comune di Roma, questo splendido luogo di cultura continua ad incantare cittadini e turisti, regalando serate indimenticabili all’insegna della danza, della musica e dell’archeologia. Le aperture straordinarie, ogni sabato e nella prima domenica del mese, sono accompagnate da un ricco palinsesto di eventi che rivelano il potere evocativo della luce sulla storia di Roma.

Luci su Massenzio: un programma ricco di eventi

Gli eventi di settembre da non perdere

Settembre si presenta come un mese esplosivo per “Luci su Massenzio”. Gli eventi offrono un’opportunità unica di vivere la cultura romana in un’atmosfera suggestiva. Si parte sabato 7 con la performance di danza “Vite diverse e un unico cammino”, che presenta una combinazione di movimenti ispirati a musiche tradizionali persiane, a cura di Noushin Masoumi. Anche se ogni replica della performance dura solo 15 minuti, gli attendenti potranno godere di più sessioni a partire dalle 19:30. Questo evento rappresenta un connubio intenso di culture, perfettamente bilanciato dall’incanto architettonico della villa illuminata.

Due sabati dopo, il 14 settembre, l’Associazione Suodales APS presenta “L’Ultimo viaggio”, un evento volto alla riscoperta della cultura romana tardo antica. Questa rievocazione, dedicata agli aspetti cultuali del IV secolo, si rivela quanto mai attuale in un’epoca in cui l’identità culturale ha grande rilevanza. Per chi cerca un’esperienza immersiva, questo evento che inizia alle 18:30 è essenziale.

Performance innovative e celebrazioni artistiche

Il fine settimana del 15 settembre sarà caratterizzato dalla performance “Giselle Geometry – Esercizi di stile”, che promette di incantare il pubblico con la sua narrazione danzata. Questo evento, proposto dalla Uscite di Emergenza Dance Company e dall’Associazione Atacama onlus, permette di esplorare la storia di Giselle attraverso un’esperienza interattiva, coinvolgendo i visitatori nella narrazione.

Il 20 settembre si festeggerà la Giornata Internazionale della Pace con “Itinerari alla Ricerca della Luce”. Questo speciale incontro prevede una visita accompagnata da esperienze coreografiche che riflettono sui temi della guerra e della pace. Le allieve dell’Accademia Nazionale di Danza, insieme a un’archeologa della Soprintendenza, guideranno il pubblico in una riflessione visiva e emotiva che culmina nella bellezza della danza evocativa.

Un incontro tra storia e arte contemporanea

Il teatro e le Giornate Europee del Patrimonio

Il sabato 21 settembre, il cartellone delle attività prosegue con “I Giganti della montagna”, un’opera di Luigi Pirandello. Questo spettacolo, presentato dall’Associazione Metis Teatro, si svolgerà in un’atmosfera che esalta i giochi di luce e ombre della villa, creando un contesto onirico che invita il pubblico a riflettere sull’antica tradizione teatrale italiana.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il 28 settembre, il pubblico sarà guidato nello spettacolare tour “I Patrimoni di Massenzio”, che unisce storia e natura. Ricercatori e archeologi offriranno la loro competenza nella valorizzazione del patrimonio romano, offrendo ai visitatori nuove chiavi di lettura per comprendere l’importanza della villa nel contesto storico e naturalistico.

Ultimi eventi di settembre: danze e riflessioni

La serie di eventi di settembre si chiude il 29 con una ripetizione del progetto “Itinerari alla Ricerca della Luce”, dove i temi della guerra e della sopraffazione vengono reinterpretati in chiave coreutica. Questa esperienza finale sintetizza il percorso di dialogo tra il pubblico e la danza, incentivando un coinvolgimento attivo e la riflessione su questioni sempre attuali.

L’iniziativa “Luci su Massenzio” non è solo un festival di eventi culturali, ma un invito a scoprire la profondità e la bellezza della nostra storia, attraverso esperienze artistiche che illuminano il passato e ci guidano verso il futuro. I visitatori, non potendo sottrarsi al fascino della villa, vivono ogni evento con un’emozione che va oltre la mera osservazione, trasformandosi in una vera e propria immersione nella cultura romana.