Il gatto Singapura: un compagno affettuoso e la razza più piccola del mondo

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il gatto Singapura, noto anche come Kucinta in lingua malese, è un animale affettuoso e fedele, diventato simbolo dell’Ente del Turismo di Singapore. Questa razza, apprezzata per il suo aspetto adorabile e la personalità giocosa, è un’ottima scelta per chi cerca un compagno fedele. Con la loro piccola statura e l’energia vivace, i gatti Singapura risultano irresistibili. Scopriamo insieme le loro caratteristiche, la cura necessaria e la storia affascinante che li circonda.

Caratteristiche fisiche dei gatti Singapura

Dimensioni e aspetto

I gatti Singapura sono noti per le loro dimensioni contenute, poiché non superano i 30 cm di altezza al garrese. Questa peculiarità li fa riconoscere come la razza domestica di gatti più piccola, allo stesso modo attestato dal Guinness dei primati. I maschi adulti pesano tra i sei e gli otto chili, mentre le femmine si attestano tra i cinque e i sei chili.

I gattini, grazie a uno sviluppo lento, mantengono dimensioni ridotte in modo particolare nel primo anno di vita. Nonostante la loro piccola stazza, i gatti Singapura presentano una corporatura atletica e muscolosa. Le loro caratteristiche distintive includono zampe robuste, un collo tozzo e una testa rotondeggiante con un segno a forma di M sulla fronte. Le orecchie sono grandi e appuntite, mentre gli occhi possono essere verdi, nocciola o gialli, attirati dall’attenzione grazie alla loro grandezza.

Pelo e colori

Il mantello dei gatti Singapura è un altro aspetto da notare. Si presenta corto, folto e lucido, con colori che variano dal marrone seppia al caldo avorio. Questi colori unici e la brillantezza del loro pelo contribuiscono al fascino di questa razza, rendendoli davvero accattivanti. La cura del pelo è relativamente semplice e può essere mantenuta con una spazzolata settimanale.

Personalità e comportamento

Carattere vivace e giocoso

I gatti Singapura sono spesso descritti come animali estremamente sociali, energici ed estroversi. Amano seguire i loro proprietari in ogni angolo della casa e sono sempre pronti a partecipare a qualsiasi attività. La loro curiosità li spinge a esplorare e ad arrampicarsi, preferendo posizioni elevate per osservare ciò che accade intorno a loro.

Il loro affetto è evidente: i Singapura tendono a cercare costante attenzione dai loro proprietari, di solito cercando di stare vicini, magari sedendosi sulle ginocchia o accoccolandosi sul letto. La loro personalità giocosa li rende compagni ideali per famiglie e singoli, poiché sono noti per essere leali e affettuosi anche in età avanzata.

Intelligenza e addestrabilità

Essendo una razza di gatti particolarmente intelligente, i Singapura rispondono bene all’addestramento. Possono apprendere diverse attività e comandi, rendendo possibile lo sviluppo di una profonda comunicazione con i loro proprietari. Per mantenere il loro benessere fisico e mentale, è fondamentale fornire stimoli adeguati e giochi interattivi.

Cura dei gatti Singapura

Igiene e manutenzione

La cura dei gatti Singapura non rappresenta un compito gravoso. Il loro pelo richiede solo una spazzolatura settimanale per mantenere la pelle sana e lucida. È necessario controllare regolarmente le orecchie per rimuovere residui o detriti, mentre la toelettatura delle unghie è altrettanto importante. Lavare i denti del gatto con prodotti specifici per la razza è fondamentale per prevenire problemi orali.

Alimentazione e esercizio

Per garantire una vita lunga e sana, i gatti Singapura necessitano di un’alimentazione equilibrata e di alta qualità, adeguata al loro fabbisogno energetico. È consigliato consultare un veterinario per discutere circa il miglior piano nutrizionale, anche nel caso di diete particolari come quella a base di cibo crudo.

In quanto razza naturalmente attiva, i Singapura richiedono anche un adeguato esercizio, che può essere facilitato attraverso giochi interattivi e arrampicamenti, stimolando sia il loro fisico che la loro mente.

Salute e benessere

Aspettativa di vita e condizioni genetiche

I gatti Singapura hanno un’aspettativa di vita superiore rispetto a molte altre razze, attestandosi tra gli 11 e i 15 anni. La loro origine, che potrebbe includere geni di gatti di strada di Singapore, contribuisce a questa resistenza. Tuttavia, è importante monitorare alcune condizioni genetiche a cui possono essere soggetti.

Un problema di salute da tenere d’occhio è l’atrofia retinica progressiva, che può compromettere gradualmente la visione del gatto. Inoltre, il deficit di piruvato chinasi è un’altra condizione che potrebbe causare anemia e sintomi associati. Infine, l’inerzia uterina rappresenta un problema che può manifestarsi durante il parto, rendendo le cucciolate complicate.

Storia dei gatti di Singapore

Origini e sviluppo della razza

La storia del gatto Singapura è affascinante e ricca di eventi. Si ritiene che questi gatti abbiano origine dalle strade di Singapore negli anni ’60 e ’70, dove venivano trovati frequentemente. Negli anni ’70, due espatriati, Hal e Tommy Meadow, li hanno portati negli Stati Uniti, dando vita a un programma di allevamento mirato a valorizzare le loro caratteristiche uniche.

Nel corso degli anni, ci sono state delle controversie riguardo la purezza della razza, con l’emergere di prove che suggeriscono una possibile parentela con gatti Abissini o Birmani. Tuttavia, nonostante le controversie, il Singapura ha ottenuto il riconoscimento da diversi enti di registrazione felina, con l’International Cat Association che li ha accolti nel 1979 e ha conferito loro lo status di campione nel 1988.

Il gatto Singapura non è solo un animale domestico, ma un vero e proprio simbolo della cultura di Singapore, rappresentando un legame profondo tra storia, affetto e amore per gli animali.