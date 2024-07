“Il ministero dell’istruzione: Progetto scuola futura e il piano di espansione”

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato un ambizioso progetto denominato Scuola Futura all’interno del Piano Mattei, con l’obiettivo di promuovere istruzione, formazione e cultura. Questa iniziativa si estenderà non solo sul territorio nazionale, ma anche in Paesi dell’Africa, rappresentando un importante passo verso la solidarietà e l’inclusione internazionale.

L’Annuncio di Valditara al Parco Archeologico di POMPEI

Durante l’edizione speciale di Scuola Futura tenutasi al Parco Archeologico di Pompei, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’estensione del progetto in Paesi africani. Questo campus itinerante è parte integrante del Pnrr Istruzione e punta a favorire la diffusione di pratiche didattiche innovative e ad affrontare le sfide educative del Piano.

Un Appello per la Cooperazione Internazionale

Valditara ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente gli studenti italiani in questa iniziativa, affinché possano condividere le migliori pratiche educative della scuola italiana all’estero. In particolare, ha manifestato il desiderio che alcuni studenti diventino protagonisti del progetto per trasmettere valori qualitativi come la creatività e l’innovazione educativa.

Il Piano per l’Africa e la Partecipazione dei Grandi Paesi

Durante il G7 a Trieste, Valditara ha intrapreso una serie di incontri mirati a coinvolgere Stati chiave come gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e il Canada in un’importante iniziativa educativa per l’Africa. Il focus principale è rappresentato dalla carenza di insegnanti nel continente africano, con ben 17 milioni di mancanze evidenziate.

Una Prospettiva di Futuro e Solidarietà Internazionale

Con il Piano per l’Africa, il ministro aspira a portare la formazione, nuove metodologie didattiche e strumenti innovativi nei Paesi in via di sviluppo. Questa estensione del Piano Mattei mira a coinvolgere i Paesi occidentali nell’ottica di una crescita comune e solidale, puntando a un futuro luminoso per tutti.

*Tutti insieme e tutti uniti.*