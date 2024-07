Il mistero della strage del 1980: le nuove rivelazioni sulle responsabilità

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La svolta dei processi e la luce sui responsabili

Con la conferma dell’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini, il quadro sulla strage del 2 agosto 1980 si ridisegna, portando alla luce nuove informazioni sulle dinamiche e sui responsabili di quell’attentato. Le indagini hanno mostrato che dietro quell’atto non agirono solo i Nar, ma anche tutti i movimenti della destra estremista dell’epoca, supportati da ingenti finanziamenti provenienti da organizzazioni come la P2 di Licio Gelli e il banco Ambrosiano di Calvi, con la complicità di alcuni servizi deviati.

I presunti mandanti e la loro responsabilità

Le indagini condotte dalla Procura generale nel 2017 si sono concentrate sui presunti “mandanti” dell’attentato. Tra questi figure influenti come il capo dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale Federico Umberto D’Amato, l’imprenditore Umberto Ortolani e il giornalista Mario Tedeschi, sebbene deceduti e non più perseguibili penalmente, sono stati ritenuti responsabili della strage che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, rappresentando l’apice della strategia della tensione. La Corte ha individuato in Bellini un contributo significativo a quell’evento tragico e, nonostante i suoi tentativi di difesa, ha confermato la sentenza di ergastolo. Ora sarà interessante analizzare le motivazioni dei giudici per comprendere le loro valutazioni in merito alle responsabilità dell’ex Avanguardia nazionale.

Le testimonianze decisive e le conferme delle condanne

La testimonianza cruciale di Maurizia Bonini, che dopo quarant’anni ha cambiato versione confermando un arrivo di Bellini a Rimini diverso da quanto dichiarato inizialmente, è emersa come elemento chiave nel processo. Oltre alla conferma della condanna per Bellini, la Corte di Appello ha ribadito la colpevolezza degli altri imputati. Il capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel è stato condannato a sei anni per depistaggio, mentre Domenicho Catracchia, ex amministratore di condomini a Roma, è stato condannato a quattro anni per false informazioni. Le vittime non intendono fermarsi qui e continuano la ricerca di verità.

Le reazioni delle associazioni e la ricostruzione della strategia della tensione

Le associazioni delle vittime hanno espresso il desiderio di non fermarsi alle sentenze emesse, ma di continuare a indagare sui mandanti e i responsabili dell’attentato. I processi hanno contribuito a chiarire la strategia della tensione, evidenziando il coinvolgimento della loggia P2, dei vertici dei servizi segreti e dei gruppi terroristici fascisti. Questi nuovi elementi offrono uno spunto per approfondire la complessa trama di eventi che hanno segnato un’epoca.

