Il municipio VI di Roma lancia un innovativo servizio di vigilanza notturna per le scuole

Il municipio VI di Roma ha avviato un’importante iniziativa per migliorare la sicurezza delle scuole della zona, firmando un protocollo d’intesa con la società Italpol Vigilanza il 5 agosto. Questo accordo mira a ridurre gli atti criminali e a garantire un ambiente più sicuro per gli studenti e le famiglie del territorio. Grazie all’investimento da parte di Italpol, le scuole del municipio saranno oggetto di attenzione particolare da parte di pattuglie dedicate, rappresentando un vero e proprio punto d’inizio per un nuovo approccio alla sicurezza scolastica nella Capitale.

Il protocollo d’intesa con Italpol Vigilanza

Un primo passo verso la sicurezza scolastica

L’accordo siglato alla Camera dei Deputati è il primo del suo genere a Roma. Il minisindaco Nicola Franco ha sottolineato l’importanza di questo protocollo, dichiarando che “siamo i primi su Roma ad aver pensato a un protocollo d’intesa con un istituto di vigilanza privata”. Questo programma consentirà agli agenti della vigilanza privata, con qualifica GpG , di partecipare attivamente alla sicurezza urbana. Il protocollo non solo segna un cambiamento, ma introduce anche il concetto di cooperazione tra istituzioni pubbliche e sicurezza privata per garantire una protezione efficace delle scuole.

Dettagli operativi della vigilanza

Su base operativa, il protocollo prevede che otto pattuglie della Italpol Vigilanza effettuino passaggi regolari nelle scuole del municipio. Questo modo di operare ha l’obiettivo di dissuadere atti illeciti e di rassicurare le famiglie sul fatto che un’azione concreta è in atto per proteggere i loro bambini. La cosa notevole è che questo servizio sarà fornito a costo zero per il municipio; Italpol assumerà le spese necessarie per garantire una presenza costante e vigile sul territorio, lavorando in sinergia con le forze dell’ordine locali.

L’implementazione della sorveglianza tecnologica

L’introduzione di sistemi di videosorveglianza avanzati

Durante la firma del protocollo, Nicola Franco ha anche presentato i dispositivi di videosorveglianza “Blue Guardian”, sviluppati dall’azienda K2. Questi dispositivi saranno installati in diverse scuole, contribuendo a creare un sistema di monitoraggio più efficace. Le telecamere, dotate di Intelligenza Artificiale, sono progettate per riconoscere attività sospette e potranno collaborare attivamente con le forze di sicurezza sia pubbliche che private.

La tecnologia come alleato nella sicurezza

Questo approccio tecnologico si integra perfettamente con l’iniziativa di vigilanza fisica. Le telecamere non solo faciliteranno il monitoraggio, ma agiranno anche come deterrenti per potenziali malintenzionati. L’intelligenza artificiale integrata contribuirà a identificare tempestivamente comportamenti illeciti, offrendo un supporto significativo nella prevenzione e nella risoluzione di situazioni di pericolo.

Una risposta alla crescente insicurezza nelle scuole

Un fenomeno allarmante di furti nelle scuole

Negli ultimi tempi, le scuole del municipio VI hanno subito un aumento preoccupante di furti. Un esempio emblematico è l’istituto comprensivo di via Acquaroni, a Tor Bella Monaca, dove si sono registrati ben sette furti in un anno. Oggetti ambiti dai ladri includono apparecchiature tecnologiche come lavagne interattive e tablet, ma anche forniture scolastiche comuni che contribuiscono a creare un clima di ansia e insicurezza tra le famiglie.

Sostenere la sicurezza delle scuole come priorità

In risposta a questa situazione, la firma del protocollo d’intesa rappresenta un passo decisivo per contrastare l’escalation di crimine nelle scuole. La presenza continuativa delle pattuglie di vigilanza e dei sistemi di videosorveglianza aiuteranno a ripristinare la fiducia nella sicurezza degli ambienti scolastici, permettendo a studenti, genitori e insegnanti di vivere e lavorare in una realtà meno minacciosa. Con questa iniziativa, il municipio VI mostra un chiaro impegno nel porre la sicurezza degli studenti e della comunità al centro della propria agenda politica.