Il Nicchio trionfa nella prima prova del Palio di Siena

Nella prestigiosa competizione del Palio di Siena, la contrada del Nicchio si è aggiudicata la vittoria nella prima prova, anticipando la Carriera del 2 luglio.

Partenza fulminea e dominio del Nicchio

La Giraffa e il Bruco hanno dato vita a una buona partenza, ma è stata la contrada del Nicchio a prendere il comando della corsa già alla prima curva di San Martino, mantenendolo con determinazione fino al termine del terzo giro.

Accoppiate cavallo-fantino ufficializzate

Dopo l’assegnazione dei cavalli alle contrade nel pomeriggio precedente, sono state ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino che avrebbero preso parte alla gara. Tra i nomi noti spiccano Giovanni Atzeni alias Tittia su Veranu nell’Oca, Carlo Sanna detto Brigante su Tabacco nell’Onda e molti altri personaggi di spicco dell’evento, ognuno rappresentante una contrada con il proprio cavallo.

Prossime tappe e attese per il Palio

La competizione si fa sempre più accesa e il pubblico è in attesa della prossima emozionante tappa. Domani alle 9 è già prevista la seconda prova, che promette ulteriori sorprese e colpi di scena da non perdere. La tensione e l’entusiasmo in città sono palpabili, con gli appassionati che non vedono l’ora di vivere nuovi momenti di sport e tradizione che rendono unico il Palio di Siena.

