Il Paliano inizia la stagione 2024/2025 con una vittoria nella Coppa Italia Eccellenza

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Il Paliano, squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza, ha inaugurato la stagione 2024/2025 con un successo emozionante nella fase preliminare della Coppa Italia. Dopo una serie di amichevoli in preparazione, il club guidato dall’allenatore Francesco Russo ha affrontato il Fiumicino, sconfiggendolo dopo un acceso incontro terminato ai calci di rigore. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo e una prima conferma delle potenzialità del team nel nuovo campionato.

Una gara ricca di emozioni

Inizio e andamento dell’incontro

La gara si è disputata su un campo avversario e già dal fischio d’inizio è stato evidente che il Fiumicino avrebbe dato filo da torcere al Paliano. La partita si è svolta con un ritmo intenso e molteplici capovolgimenti di fronte. Il Paliano, nonostante l’iniziale svantaggio, ha saputo mantenere la calma e, con una buona organizzazione difensiva, ha tenuto testa agli attacchi avversari, mostrando un’ottima condizione fisica.

L’andamento del match ha visto il Paliano partire con garra, mettendo in evidenza alcune giocate pregevoli e mostrando capacità di adattamento. La reazione della squadra è stata fondamentale, soprattutto nel secondario ripresa, dove ha messo in luce la sua determinazione nel pareggiare. Questo ha permesso di portare la gara ai calci di rigore, un momento cruciale che ha infuso fiducia e energia nei calciatori.

Il trionfo ai rigori

Ai calci di rigore, il Paliano ha dimostrato grande freddezza e precisione. Dopo una serie di tiri impeccabili, quattro successi sono bastati per passare il turno, mettendo in luce il carattere e la determinazione della squadra. Ogni calciatore ha portato a casa la propria parte, partecipando attivamente a questa storica vittoria. I rigori, spesso un momento di alta tensione, non hanno frenato l’autostima del Paliano, che ha vinto il confronto con grande maestria. La preparazione atletica e psicologica si è rivelata decisiva, confermando che la squadra è pronta per le sfide future.

Parole di mister Russo

Valutazione dopo l’incontro

Francesco Russo, mister del Paliano, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questa vittoria come test cruciale per la preparazione della nuova stagione. “Oggi abbiamo messo alla prova ciò che abbiamo lavorato in queste settimane”, ha dichiarato. L’allenatore ha messo in risalto la capacità dei suoi ragazzi di reagire alle difficoltà, una qualità essenziale per affrontare al meglio il campionato di Eccellenza.

Secondo Russo, il match ha fornito risposte utili non solo per il team, ma anche per il management e i tifosi, desiderosi di vedere il Paliano competitiva nel nuovo torneo. “Dobbiamo continuare a lavorare con impegno, e questa vittoria ci offre una spinta per il nostro percorso,” ha aggiunto l’allenatore. Il focus ora è sull’imminente avvio del campionato, dove ogni partita rappresenterà una nuova opportunità per crescere e migliorarsi.

Preparazioni per il campionato

Il Paliano si appresta ora a disputare la prima gara di campionato, un evento atteso che comprenderà la valutazione delle capacità competitive della squadra in un contesto più impegnativo. La preparazione continua con un’attenzione particolare resurrezionando le tattiche e le strategie che verranno messe in atto. L’obiettivo è chiaro: confermare quanto di buono sia emerso in questa prima prova. La voglia di partecipare attivamente e di guadagnarsi il rispetto in Eccellenza è palpabile, e i tifosi possono sognare in grande.