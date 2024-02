Il ritorno di Sabrina Ferilli in Gloria: Trama e Anticipazioni

Gloria, la fiction diretta da Fausto Brizzi, ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con la presenza dell’acclamata attrice Sabrina Ferilli dopo undici anni di assenza. La trama segue Gloria Grandi, una ex diva del cinema desiderosa di ritornare alla ribalta a qualsiasi costo. Nella terza e ultima puntata in onda martedì 27 febbraio su Rai 1, gli spettatori sono stati tenuti con il fiato sospeso per scoprire il destino della protagonista e dei suoi complicati intrecci di vita.

La Messinscena di Gloria

Nell’episodio più recente, Gloria mette in atto una grave messinscena per attirare l’attenzione mediatica, su suggerimento del suo agente Manlio. Tuttavia, la situazione si complica quando la donna non riesce più a mantenere le apparenze. Tutti i segreti e le menzogne vengono finalmente alla luce, portando a un epilogo drammatico che coinvolge tutti i personaggi principali.

Promesse non Mantenute: Episodio 5

Nel quinto episodio, intitolato “Promesse non mantenute”, Alex fa una proposta inaspettata a Gloria, chiedendole di sposarlo nuovamente. Tuttavia, il matrimonio viene interrotto bruscamente quando anche lui scopre il piano della donna. La situazione si complica ulteriormente con i ricatti di Lucilla e Gabriele, che vogliono essere compensati per il loro silenzio riguardo ai segreti di Gloria e Manlio.

Addio Miei Cari: Episodio 6

Nell’episodio conclusivo, “Addio miei cari”, la tensione raggiunge il suo apice quando Gloria scompare nel nulla, facendo sorgere il sospetto di un presunto suicidio. Tuttavia, la verità si rivela ancora una volta diversa da quanto appare. Gloria ha un piano ben preciso e vuole tornare sulle scene per denunciare le ipocrisie del mondo dello spettacolo e dei social media. Ma il suo nascondiglio è scoperto, portando a un confronto drammatico che cambierà per sempre le vite dei personaggi coinvolti.

La Programmazione di Gloria

Gloria va in onda su Rai 1 il lunedì e martedì, con la terza e ultima puntata fissata per il 27 febbraio. Gli spettatori hanno la possibilità di rivedere la serie su Rai Premium e RaiPlay, per non perdere neanche un dettaglio delle intricanti vicende della protagonista interpretata da Sabrina Ferilli.

Gloria in Streaming e Repliche

Le puntate di Gloria sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di godersi la serie in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Nonostante le vicende avvincenti e i colpi di scena, la serie offre anche spunti di riflessione sulla società contemporanea e sulle ambizioni delle persone nel mondo dello spettacolo.