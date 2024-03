Il Ritorno Emozionante dei Personaggi di The Good Doctor 7

Nel tanto atteso finale della settima stagione di The Good Doctor, i telespettatori potranno rivedere alcuni volti familiari che lasceranno un’impronta tangibile negli ultimi episodi della serie. Già lo scorso aprile era trapelata la notizia riguardante il rinnovo per una settima e ultima stagione del medical drama con il talentuoso protagonista Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy. Da febbraio, il pubblico americano è stato immerso nelle vicende che precedono l’addio definitivo al Saint Bonaventure Hospital.

Le Novità nel Cast e i Ritorni Sperati

La settima stagione ha visto alcune defezioni significative nel cast, come quella di Hill Harper, interprete del dottor Marcus Andrews, il quale ha deciso di prendersi una pausa dall’attività di attore per dedicarsi alla politica. Anche Brandon Larracuente, noto per il ruolo del dottor Danny Perez, ha preferito intraprendere un nuovo percorso professionale nel procedural On Call di Dick Wolf, insieme a Troian Bellisario. Tuttavia, un gradito ritorno è stato quello di Chuku Modu nel ruolo del dottor Jared Kalu.

I Ritorni Rivoluzionari per il Gran Finale

In vista dell’emozionante conclusione della settima stagione di The Good Doctor, la serie ha annunciato il ritorno di due protagonisti delle passate edizioni, generando grande attesa tra i fan. Antonia Thomas, nel ruolo della dottoressa Claire Browne, farà ritorno in due episodi della stagione, riprendendo il camice e il ruolo che aveva lasciato alla fine della quarta stagione. Il pubblico aveva già potuto apprezzarla come guest star nella quinta stagione, rivelando di aver ricevuto l’offerta di diventare capo di chirurgia in un ospedale in Guatemala.

Il Misterioso Ritorno di Danny Perez e il Probabile Lieto Fine

Il secondo ritorno atteso è quello di Brandon Larracuente nel ruolo di Danny Perez, il quale, alla fine della sesta stagione, aveva scelto di tornare nel Texas per stare vicino alla sua famiglia. La domanda su cosa lo riporterà al Saint Bonaventure rimane sospesa, ma considerando la brusca interruzione della sua relazione con Jordan Allen, potrebbe essere il momento di dare una svolta positiva alla vicenda. La stagione si concluderà in primavera, mentre in Italia l’attesa per la messa in onda su Rai 2 è fissata per settembre.