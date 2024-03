Il ritorno tanto atteso di Terra Amara a Pasqua 2024

Le novità della programmazione televisiva di Terra Amara

La soap turca Bir Zamanlar Çukurova, amata dal pubblico italiano, sta creando un’attesa febbrile tra i telespettatori. Dopo una breve pausa dovuta alla nuova serie Endless Love, Terra Amara è tornata con due episodi inediti ogni domenica pomeriggio su Canale 5. Tuttavia, i fan si chiedono se ci saranno ulteriori cambiamenti nella sua collocazione settimanale.

Cambiamenti nella messa in onda della soap

Dopo aver tentato di spostare Terra Amara al venerdì sera senza successo, la serie ha ritrovato la sua casa domenicale. Tuttavia, con l’avvicinarsi delle festività pasquali, i programmi televisivi subiranno delle modifiche. Come influenzeranno queste festività la trasmissione di Terra Amara?

Programmazione speciale per Pasqua e Pasquetta

In occasione della Pasqua 2024, i telespettatori potranno godere di un doppio appuntamento con Terra Amara. Dalla puntata del 31 marzo in onda nel pomeriggio, con due episodi consecutivi, si passerà al lunedì successivo, festività dell’Angelo, con altri due episodi previsti in prima serata. Un regalo per i fan della serie che potranno immergersi ancora di più nelle vicende di Züleyha e compagnia.

Ritorno alla collocazione abituale

Una volta archiviate le festività pasquali, Terra Amara tornerà alla sua programmazione abituale nel palinsesto televisivo. La serie riprenderà il consueto appuntamento del giovedì sera, mantenendo invariata la trasmissione della domenica pomeriggio. I telespettatori possono quindi prepararsi a essere nuovamente catturati dalle emozionanti vicende di Terra Amara, dando il benvenuto a Verissimo in seguito alla soap.