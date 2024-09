Il TTSFood 2023: Colleferro celebra lo street food dal 13 al 15 settembre con piatti da tutto il mondo

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dal 13 al 15 settembre, Colleferro diventerà la capitale dello street food con il famoso evento TTSFood, giunto alla sua edizione 2023. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, avrà luogo in Piazza Unitalsi, offrendo a residenti e visitatori un’opportunità imperdibile di immergersi in un’esperienza gastronomica unica. Questa tre giorni promette non solo cibo di alta qualità preparato da chef professionisti, ma anche un’atmosfera vivace e coinvolgente, ricca di musica e sorprese.

La location e l’atmosfera del TTSFood

Un allestimento suggestivo

La manifestazione si svolgerà all’interno di Piazza Unitalsi, conosciuta anche come Piazzale della piscina comunale, che verrà abbellita con un tocco di magia estetica. Gli organizzatori hanno previsto un allestimento in puro stile TTS, con giochi di luci e scenografie innovative che trasformeranno la piazza in un luogo incantevole, ideale per accogliere famiglie, giovani e appassionati di gastronomia.

Per rendere l’esperienza dei partecipanti ancora più confortevole, saranno posizionati tavoli e sedute strategicamente collocati, permettendo di gustare i piatti in un contesto accogliente e conviviale.

Un viaggio sensoriale

Colleferro Street Food non sarà semplice un festival enogastronomico, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Dal momento dell’arrivo, i visitatori saranno avvolti da profumi irresistibili, musiche coinvolgenti e un’energia contagiosa che caratterizzerà l’intero evento. Le tre giornate promettono di essere ricche di eventi, intrattenimenti e occasioni per socializzare, rendendo ogni momento memorabile.

Una varietà imperdibile di piatti

Specialità regionali da scoprire

Gli street chef in gara, circa venti, porteranno in tavola piatti provenienti da diverse regioni italiane, ognuna con le proprie tradizioni culinarie. Gli amanti della cucina siciliana potranno gustare una selezione di delizie tipiche come cannoli, arancine e sfincione. I piatti pugliesi, come le famose bombette e il panzerotto, saranno preparati con ingredienti freschi, mentre dalle Marche arriveranno olive ascolane e mozzarelline al tartufo. Non mancheranno nemmeno le prelibatezze abruzzesi come gli arrosticini e i rinomati panini con carne di suino iberico.

Cucine internazionali a disposizione

Non è solo l’Italia a essere rappresentata al TTSFood. Le cucine internazionali offriranno piatti iconici come le ribs nello stile delle steak house americane e specialità messicane come nachos e burritos. La Spagna porterà il profumo della vera Paella Valenciana, mentre i palati più avventurosi potranno assaporare i classici greci come Souvlaki e Dolmades. È un mix irresistibile di culture gastronomiche che farà vibrare le papille gustative di chiunque decida di partecipare.

Dolci e drink per una completa esperienza sensoriale

Golosità che deliziano

Per completare l’esperienza culinaria, il TTSFood presenterà un’ampia selezione di dolci golosi. Dalle ciambelle calde ai tiramisù espressi, i dessert proposti saranno preparati al momento per garantire freschezza e qualità. Non mancherà una selezione di dolci tipici siciliani come i famosi cannoli e le cremolate. Ogni dolce sarà un’opera d’arte gastronomica, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

Drink unici e birre artigianali

Per accompagnare le delizie culinarie, i partecipanti potranno godere di una Drink Zone dedicata, dove poter gustare aperitivi a base di prosecco, spritz e una varietà di cocktail freschi. In esclusiva per il TTSFood, sarà presente una birra artigianale bavarese del prestigioso birrificio Landshuter Brauhaus, che offrirà una birra cruda non filtrata, perfetta per brindare all’atmosfera festosa dell’evento.

Il TTSFood a Colleferro è senza dubbio l’evento da non perdere per tutti gli amanti del cibo e della convivialità. Con un programma ricco di sapori, musica e divertimento, l’edizione 2023 promette di superare ogni aspettativa.