Il Tweener Padel Club Frascati accoglie Francesca Filippone, nuova figura chiave per il circolo

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Redazione

Il Tweener Padel Club Frascati non smette di crescere e migliorare. Con l’ingresso di Francesca Filippone nel team, il club si propone di elevare ulteriormente l’esperienza per tutti gli appassionati di padel della zona. Filippone porta con sé un bagaglio di esperienze, una reputazione consolidata e una rete di contatti, elementi fondamentali in un mercato competitivo dove la qualità dell’offerta è sempre più cruciale.

Un nuovo capitolo per il Tweener Padel Club Frascati

L’arrivo di Francesca Filippone

Il nuovo innesto di Francesca Filippone nel Tweener Padel Club rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione dei servizi offerti ai soci e ai visitatori del circolo. Filippone è una figura ben nota nel panorama del padel locale, avendo già ricoperto ruoli di rilevanza in vari circoli, tra cui il Red Padel di Ciampino. La sua decisione di unirsi al Tweener è stata motivata dalla recente ristrutturazione della gestione e dalla presenza di un team di professionisti che conosce già bene.

In un recente colloquio, Filippone ha sottolineato che, dopo l’invito ricevuto alcuni mesi fa, ha scelto di prendersi del tempo per riflettere. Con l’arrivo di Luca Mandoj nel team, un collaboratore con cui aveva già lavorato proficuamente, si è sentita ulteriormente motivata ad accettare l’offerta. L’atmosfera lavorativa nel club, con diversi istruttori familiari, ha confermato la scelta di Filippone.

La crescente concorrenza nel mondo del padel

Il panorama del padel è cambiato radicalmente negli ultimi cinque anni. Con l’apertura di molte nuove strutture, gli appassionati hanno oggi a disposizione una vasta gamma di opzioni. Filippone ha così messo in luce l’importanza di distinguersi attraverso la qualità del personale e dei servizi. Il Tweener Padel Club, situato in una location favorevole e dotato di un ampio parcheggio, si propone di attrarre nuovi soci non solo con la bellezza della struttura, ma anche con un team altamente qualificato.

Uno degli aspetti chiave per mantenere un alto standard è la ristrutturazione dei campi, attesa per la fine di ottobre. La copertura permetterà, infatti, di praticare padel in ogni periodo dell’anno, rispondendo così alle esigenze di chi non vuole rinunciare alla propria passione nemmeno nei mesi più freddi.

Le nuove iniziative e i tornei in arrivo

L’impegno di Francesca Filippone

Francesca Filippone intende apportare il suo contributo all’organizzazione dei tornei, un’attività in cui ha già eccelso al Red Padel. La sua esperienza si rivelerà preziosa non solo per la gestione degli eventi, ma anche per la promozione di nuove iniziative che possano coinvolgere e unire la comunità di padelisti della zona. Già a partire dal primo torneo di settembre, programmato per il giorno successivo, Filippone si è data da fare per garantire un’esperienza divertente per le 28 coppie maschili iscritte.

Questo primo torneo rappresenta un’importante occasione per testare l’organizzazione del club e la capacità di attrarre partecipanti. La partecipazione e il coinvolgimento degli appassionati sono essenziali per il successo del circolo, e Filippone si è mostrata entusiasta di rivestire un ruolo chiave in questo importante evento.

La passione che diventa professione

Infine, Filippone ha condiviso il suo rapporto personale con il padel, che ha cominciato a praticare diversi anni fa. Quello che inizialmente era un hobby è poi diventato un lavoro a tempo pieno, limitando il tempo a disposizione per le partite. Tuttavia, la sua passione per il padel rimane inalterata, e la dedicarsi all’organizzazione e all’insegnamento rappresenta una nuova forma di realizzazione professionale.

Il Tweener Padel Club Frascati, con la sua nuova aggiunta, mira quindi a rafforzare la propria posizione nel competitivo mondo del padel, puntando su un’offerta di qualità che possa soddisfare e sorprendere i suoi soci.