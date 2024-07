Il Vicinato Infuocato: La Tragica Storia di Mario Masala e Tonino Pirastu

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Vecchie Rivalità Riaccese

Mario Masala, il 40enne di Sassari coinvolto nell’incidente mortale a Porto Cervo, è ora accusato di omicidio volontario nei confronti di Tonino Pirastu, 76 anni. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha cambiato il tenore delle indagini, spostandosi da omicidio stradale a vero e proprio delitto. Gli inquirenti hanno scoperto che tra Masala e Pirastu esistevano antiche controversie legate a questioni di confine e litigi di vicinato, che hanno portato alla tragedia avvenuta mercoledì mattina.

Un’Inimicizia Che Risale a Lungo

La vittima e l’autista si conoscevano da tempo e le tensioni tra di loro erano ben note. Le rivalità tra Masala e Pirastu erano alimentate da dissapori vecchi e nuovi, che si erano gradualmente trasformati in un rapporto sempre più conflittuale. La mattina della tragedia, Pirastu è stato investito e ucciso da Masala mentre si trovava sul ciglio della strada a Liscia di Vacca, intento a posizionare dei dissuasori per le auto. Le circostanze dell’incidente non tornano e le indagini hanno rivelato una verità inaspettata.

Revelation di un Vicinato Infuocato

Contrariamente alla versione fornita da Masala, le indagini delle forze dell’ordine hanno smascherato una dinamica diversa dell’accaduto. Le testimonianze e le prove raccolte hanno permesso di riportare alla luce l’odio sepolto tra i due vicini, alimentato nel tempo da screzi e divergenze non risolte. Masala, assistito dagli avvocati Giancarlo Frongia e Domenica Gala, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Nel frattempo, la famiglia di Pirastu è seguita dall’avvocato Elisa Vacca, alla ricerca di giustizia per la tragica fine del loro caro.

