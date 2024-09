“Il Villaggio del Mangiar Bene” a Santa Marinella: eventi gastronomici e cultura sostenibile dal 27 al 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nel fine settimana dal 27 al 29 settembre, i comuni di Santa Marinella e Santa Severa ospiteranno una manifestazione dedicata alla gastronomia locale e alla cultura del cibo sostenibile. “Il Villaggio del Mangiar Bene“, organizzato grazie alla collaborazione di Regione Lazio-Arsial, Comune di Santa Marinella, associazione Cibo Futuro, DMO Green Weekend e la comunità Slow Food “Riccio di Mare”, promette un ricco programma di incontri, degustazioni e presentazione di eccellenze agroalimentari del Lazio. Attraverso la combinazione di ristorazione di qualità e prodotti tipici, l’evento si propone di educare il pubblico sull’importanza di una nutrizione sana e consapevole.

eventi e incontri: scoprire il cibo buono

Un’apertura all’insegna della salute

La manifestazione inizierà venerdì 27 settembre alle ore 17 con un importante incontro intitolato “Scopriamo insieme come mangiare bene”. Questo evento vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Anna Maria Palma, una rinomata cuoca, Angelo Fanton, Presidente di Cibo Futuro, e Luca Muzzioli, del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università La Sapienza. Durante l’incontro verranno discutere le tematiche legate alla sana alimentazione, alle diete equilibrate e all’importanza dei prodotti locali.

Interventi e partecipanti

L’evento attrarrà un pubblico variegato, con la partecipazione di numerose aziende provenienti da tutto il Lazio, pronte a presentare i loro prodotti e i loro servizi. Non si tratta solo di una mera esposizione, ma di un’importante opportunità per fare rete tra produttori, ristoratori e consumatori nel nome della valorizzazione del cibo italiano di qualità.

L’intento della manifestazione è quello di promuovere non solo il consumo di cibo sano, ma anche la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Attraverso queste interazioni, si spera di creare una maggiore consapevolezza e apprezzamento per la ricchezza culinaria del Lazio.

le degustazioni: un viaggio nei sapori locali

Eccellenze gastronomiche al centro della scena

Il “Villaggio del Mangiar Bene” costituisce un’importante vetrina per le specialità gastronomiche della zona, permettendo ai visitatori di assaporare i piatti tipici attraverso una serie di degustazioni organizzate in ristoranti e agriturismi locali. Le opportunità di assaggiare i prodotti gastronomici di eccellenza saranno diverse e distribuite nell’arco della tre giorni.

Ristoranti e menù proposti

Tra i ristoranti coinvolti nell’iniziativa vi è l’Agriturismo I Cardinali, noto per le sue marmellate, conserve e chutney, che sarà aperto per le degustazioni durante la gita in bici di sabato e domenica. Altra protagonista è la Pizzeria Fior di Farina, che offrirà una varietà di pizze realizzate con impasti di grani antichi nei pomeriggi del fine settimana.

Il Caseificio Caninese di Santa Marinella si farà notare per la presentazione di ricotta e formaggi locali, inclusi porchetta e prosciutto toscano. La ristorazione a Santa Severa, come il ristorante La Carretta, si unisce al circuito delle degustazioni con offerte uniche per i partecipanti della gita in bicicletta.

Le prenotazioni per le degustazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate gratuitamente tramite il link fornito dall’organizzazione, garantendo così una gestione ottimale degli accessi.

la cultura del cibo: un futuro sostenibile

Promozione del cibo buono e sano

Il “Villaggio del Mangiar Bene” non è solo un evento gastronomico, ma si presenta come un autentico punto di incontro per riflettere sulle pratiche alimentari sostenibili. L’evento porterà l’attenzione sull’importanza della produzione locale e dell’acquisto consapevole, qualità essenziali per garantire un futuro alimentare sostenibile.

Il ruolo delle comunità e delle associazioni

L’evento si avvale del supporto di organizzazioni locali e associazioni come Slow Food, che da anni promuovono l’idea di un cibo buono, pulito e giusto, a beneficio di produttori e consumatori. Attraverso la sua filosofia, Slow Food incoraggia le pratiche agricole rispettose dell’ambiente e la tutela delle tradizioni gastronomiche.

Questa iniziativa è destinata a diventare un appuntamento annuale che riflette il crescente interesse verso la cultura alimentare del Lazio, rendendo Santa Marinella e Santa Severa un polo d’attrazione per tutti gli amanti del cibo autentico e della gastronomia di qualità. Visitarlo significa non solo assaporare delizie culinarie, ma anche scoprire storie, tradizioni e valori legati al cibo.