Il vulcano siciliano mette in ginocchio il traffico aereo

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’attività eruttiva dell’Etna* ha costretto l’Unità di crisi a chiudere il settore dello spazio aereo B2. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha reso necessarie misure drastiche per garantire la sicurezza dei voli.

A seguito delle limitazioni imposte, l’aeroporto di Catania è in difficoltà nel gestire i movimenti aerei. Attualmente, sono consentiti solo cinque arrivi ogni ora, mentre le partenze subiranno opportune regolazioni per evitare disagi ai passeggeri.

La Sac, società che gestisce l’aeroporto Vincenzo Bellini, ha diffuso l’avviso di controllare lo stato dei voli direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Una precauzione necessaria per evitare ritardi e cancellazioni dovuti alla situazione critica causata dall’eruzione dell’Etna.

– Unità di crisi: è un organismo istituito per gestire situazioni di emergenza e coordinare le risposte a eventi critici. Nella situazione dell’eruzione dell’Etna, l’Unità di crisi ha deciso di chiudere lo spazio aereo per garantire la sicurezza dei voli.

– Catania: è una città sulla costa orientale della Sicilia e ospita l’aeroporto Vincenzo Bellini. La chiusura dello spazio aereo a causa dell’eruzione dell’Etna ha comportato limitazioni nel traffico aereo, con soli cinque arrivi consentiti all’ora.

– Sac: la Società Aeroporto Catania gestisce l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ha emesso un avviso invitando i passeggeri a verificare lo stato dei voli direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per evitare ritardi e cancellazioni causati dalla situazione critica derivante dall’eruzione dell’Etna.