Ilia Batrakov in custodia cautelare: ultimi sviluppi sull’omicidio di Marta Maria Ohryzko.

Ilia Batrakov, 41 anni, cittadino russo legato sentimentalmente a Marta Maria Ohryzko, 33 anni, ucraina, è stato oggetto di un decreto di fermo convalidato dal gip, in relazione alla tragica morte della compagna avvenuta a Barano, Isola d’Ischia.

Il Fermo e la Custodia Cautelare

Il gip ha ufficializzato il fermo di Ilia Batrakov, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, confermando la decisione del pm. Contestualmente, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il russo.

La Dinamica dell’Evento

Le indagini condotte dai Carabinieri su procura di Napoli hanno delineato un quadro sconvolgente. Marta Maria Ohryzko, presumibilmente dopo un litigio con Batrakov, è caduta in un dirupo di due metri nei pressi di casa. L’ucraina, impossibilitata a muoversi, ha inviato via Whatsapp richieste di soccorso ignorate dal compagno per lunghe ore.

Le Relazioni Precedenti e le Aggressioni

Le ricostruzioni investigative hanno evidenziato un passato di violenze e minacce subite da Marta Maria Ohryzko, costretta in diverse circostanze a cercare cure presso l’ospedale di Lacco Ameno, a causa di episodi di violenza da parte di Batrakov.

Il Macabro Epilogo

Ilia Batrakov ha dichiarato di aver ritrovato Marta Maria Ohryzko ancora viva tra la vegetazione durante la notte, lasciandola sul luogo dell’incidente con la frase inquietante che avrebbe dovuto passare la notte lì. La mattina successiva, la donna è stata trovata senza vita, dopo aver trascorso ore in agonia.

L’inchiesta su questo caso continua a svelare dettagli scioccanti, gettando luce su una storia di abusi e tragedia che ha spezzato l’esistenza di Marta Maria Ohryzko.

