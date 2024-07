Immigrazione in Italia: Il calo dei migranti nel primo semestre del 2024

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Un calo significativo dei migranti sbarcati in Italia nel 2024

Nel corso dei primi sei mesi del 2024, il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane si attesta a 25.345 unità. Tale cifra rappresenta una riduzione del 60% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, in cui gli arrivi avevano toccato quota 62.364. Secondo i dati forniti dal cruscotto statistico del Viminale aggiornato al 28 giugno, si osserva un importante declino nella quantità di nuovi arrivi. Questa diminuzione del flusso migratorio risulta ancor più evidente quando confrontata con il numero di sbarchi registrati nel corrispondente periodo del 2022, con 27.346 arrivi.

Impatto della diminuzione dei migranti sul territorio italiano

La significativa riduzione del numero di migranti sbarcati rappresenta un dato di rilievo per l’Italia e per le dinamiche migratorie europee. Questo calo, infatti, potrebbe avere ripercussioni su diversi aspetti socio-economici del Paese, oltre che sulle politiche riguardanti l’accoglienza e l’integrazione dei migranti. Le cause di tale diminuzione possono essere molteplici, legate a vari fattori come le condizioni meteorologiche, le politiche di controllo delle frontiere e i flussi migratori globali.

Approfondimenti