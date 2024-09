Inaugurata la nuova strada scolastica a Vitinia: sicurezza e spazio per i bambini

Ultimo aggiornamento il 21 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La recente inaugurazione della nuova strada scolastica a Vitinia rappresenta finalmente una soluzione tanto attesa da genitori e comitati locali. Questo progetto non solo mira a migliorare la sicurezza dei più giovani, ma contribuisce anche a trasformare l’area circostante l’istituto comprensivo “Tacito Guareschi” in un ambiente più accogliente e fruibile.

Un progetto richiesto dalla comunità

L’esigenza di sicurezza a Vitinia

Da tempo, le famiglie di Vitinia e il comitato di quartiere hanno sollevato preoccupazioni circa l’assenza di percorsi protetti per i bambini che frequentano l’istituto. La zona, che comprende via del Risaro, via Gemmano e via Marzabotto, è sede di una comunità scolastica che accoglie bambini dalla scuola dell’infanzia fino alle medie. L’assenza di un cammino sicuro costituiva un serio rischio per l’incolumità dei più piccoli.

La nuova strada scolastica è stata concepita in risposta a queste istanze, con l’obiettivo di creare un anello di sicurezza attorno ai plessi scolastici. Il progetto è frutto di un lavoro congiunto con le famiglie e le autorità locali, dimostrando il coinvolgimento attivo della comunità.

Le particolarità del progetto

L’assessora alla mobilità e alla scuola, Paola Angelucci, ha spiegato che il nuovo percorso consiste in un marciapiede collegato che parte da via Marzabotto e si estende fino agli isolati scolastici. Prima dell’intervento, in via del Risaro, i bambini si trovavano a dover camminare per strada in un contesto insicuro. Con la nuova infrastruttura, il rischio è stato significativamente ridotto, creando un ambiente più sicuro per il transito degli studenti.

La strada scolastica non è solo un passo verso la pedonalizzazione, ma anche un’opportunità per promuovere un’urbanistica più sostenibile, che metta al centro l’integrità e il benessere dei suoi abitanti più giovani.

Nuove opportunità di gioco all’interno della scuola

Un cortile reinventato

Un altro aspetto significativo del progetto riguarda il rinnovamento degli spazi all’interno del cortile della scuola primaria. Completamente trasformato, l’area precedentemente dedicata a un campetto in cemento distante dalle esigenze dei bambini è ora una zona gioco colorata e funzionale. L’assessora Angelucci ha evidenziato l’importanza di questo cambiamento, sottolineando che il nuovo spazio è stato progettato e realizzato dai tecnici comunali.

Dettagli e caratteristiche dell’area gioco

Il nuovo spazio ludico non solo offre attrezzature moderne, ma stimola anche la creatività e l’interazione sociale tra i bambini. Tra le novità, spiccano una scacchiera a grandezza naturale, un percorso motorio e cerchi concentrici che favoriscono il gioco di gruppo e l’apprendimento ludico. Queste innovazioni sono state pensate per promuovere attività che possono riunire i bambini in gruppi di interesse comune, creando una comunità più coesa.

In definitiva, la nuova area gioco e la strada scolastica rappresentano un notevole passo avanti per il quartiere di Vitinia, migliorando la qualità della vita e la sicurezza per le famiglie e gli studenti. Un esempio virtuoso di come un’infrastruttura progettata con attenzione possa fare la differenza nelle comunità locali.