Incendio a Burgos: nuove fiamme a Mandronaghe al nord Sardegna

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un incendio devastante ha colpito la località Mandronaghe a Burgos, nel Nord Sardegna, in seguito al rogo divampato la notte precedente, con l’intervento tempestivo di due Canadair.

DEVASTAZIONE AMBIENTALE

Le fiamme hanno già distrutto vasti ettari di bosco, mettendo a rischio la preziosa biodiversità dell’area.

INTERVENTO SU TERRE E DAL CIELO

Il Corpo forestale della Sardegna ha mobilitato risorse significative per fronteggiare l’emergenza. Due elicotteri sono stati dispiegati dalle basi operative di Farcana e Anela, affiancati da elicotteri Superpuma provenienti da Alà dei Sardi e Fenosu, oltre a due aerei Canadair decollati da Olbia.

COORDINAMENTO STRATEGICO

Le operazioni di spegnimento sono gestite dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Corpo forestale di Bono, che coordina le squadre sul campo con precisione e determinazione.

L’autorità competenti sono al lavoro per contenere e domare le fiamme, proteggendo il territorio e le vite umane a rischio. Seguono aggiornamenti sullo stato dell’incendio e sulle operazioni di soccorso in corso.

