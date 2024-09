Incendio devasta il cantiere navale di Fiumicino: distrutte decine di imbarcazioni

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’incendio di vasta portata ha colpito questa mattina il cantiere navale situato sulle sponde del fiume Tevere, nella zona di Fiumicino. Le fiamme, che si sono propagate in un’area di circa tremila metri quadri, hanno distrutto molti natanti, molti dei quali erano in inverno ricovero nel cantiere. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Il rogo ha attirato l’attenzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per contenere l’incendio. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, generando interrogativi su eventuali responsabilità.

L’incendio e i danni causati

L’area colpita

L’incendio è scoppiato all’alba di questa mattina, avvolgendo rapidamente un cantiere navale noto per la sua operatività e per il ricovero invernale delle imbarcazioni. Quest’area copre un’estensione di circa tremila metri quadri e comprende spazi utilizzati per la riparazione e manutenzione dei natanti. Al momento del rogo, molte imbarcazioni erano stoccate nel cantiere, pronte per essere ritirate la prossima stagione. Le fiamme hanno, purtroppo, danneggiato gravemente le strutture e le barche, il che potrebbe tradursi in perdite economiche significative per i proprietari e per il cantiere stesso.

L’intervento dei vigili del fuoco

Subito dopo la segnalazione dell’incendio, più squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto per gestire l’emergenza. I firefighers hanno dovuto affrontare non solo l’intensità delle fiamme ma anche l’alta colonna di fumo nero che si stava sollevando, visibile a chilometri di distanza. La loro prontezza di intervento ha consentito di contenere il rogo e prevenire che si propagasse ad aree circostanti, che avrebbero potuto rivelarsi ancora più problematiche. Gli operatori sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e monitoraggio della situazione.

Indagini sulle cause del rogo

Le origini dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio rimangono ignote. Le autorità stanno effettuando accertamenti per determinare se si sia trattato di un evento accidentale o se possano esserci elementi di dolo. Al momento, non vi sono segnalazioni che possano suggerire uno specifico tentativo di incendio doloso, ma le indagini sono in fase attiva e vi è la massima attenzione su questo punto.

L’impatto sulla comunità e sull’industria

L’incendio non solo ha distrutto molti natanti e danneggiato il cantiere, ma ha anche suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sugli eventuali rischi per la salute pubblica a causa del fumo denso e tossico. Inoltre, il cantiere navale rappresenta un’importante risorsa economica per il territorio, e la distruzione delle imbarcazioni compromette non solo i bilanci privati, ma potrebbe anche influenzare l’economia locale nelle prossime settimane.

Il bilancio finale dell’incendio e i dettagli relativi alle indagini in corso sono attesi con interesse, mentre la comunità di Fiumicino resta a disposizione delle autorità per eventuali informazioni utili al chiarimento della vicenda.