“Incendio di grandi proporzioni minaccia la zona di Quartu Sant’elena”

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un grave incendio di notevoli dimensioni ha preso piede all’ingresso della città di Quartu Sant’Elena, lungo la strada che collega la località a Cagliari. Le fiamme, alte diversi metri, hanno avvolto un vasto canneto situato all’interno del Parco di Molentargius, pericolosamente vicino ad alcune attività commerciali. La situazione è resa ancora più critica dal forte vento di maestrale che spinge il fuoco in direzione del parco, minacciando la zona di Santa Maria.

INTERVENTO D’EMERGENZA

Le forze di soccorso sono state immediatamente mobilitate per fronteggiare l’emergenza in corso. Sul luogo dell’incendio si sono attivate squadre a terra provenienti dal Corpo Forestale, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dalle autorità di polizia locale. In aggiunta all’intervento terrestre, un elicottero è stato dispiegato dalla base operativa di Pula per contribuire agli sforzi di spegnimento delle fiamme dall’alto.

MOBILITAZIONE GENERALE

La gravità della situazione ha richiesto una rapida mobilitazione delle risorse disponibili per contenere e arginare l’avanzata dell’incendio che minaccia la zona circostante. Le autorità competenti sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente, cercando di limitare i danni e di proteggere le strutture commerciali e le aree abitative vicine al Parco di Molentargius.

COORDINAZIONE E IMPEGNO

L’efficacia dell’intervento di emergenza dipenderà dalla coordinazione sinergica delle squadre sul campo e dall’impegno costante nel contrastare le fiamme prima che possano raggiungere zone ad alto rischio. La rapidità d’azione e la determinazione nel fronteggiare l’emergenza saranno fondamentali per contenere l’incendio e prevenire eventuali danni irreparabili.

MONITORAGGIO COSTANTE

Le autorità competenti rimarranno in costante contatto per monitorare l’evolversi della situazione e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e la salvaguardia del territorio. Gli sforzi congiunti delle squadre di soccorso e la vigilanza costante sul fronte dell’incendio saranno cruciali per contenere la minaccia e limitare l’impatto ambientale dell’evento.

La situazione rimane critica e in continua evoluzione, con le autorità locali e le squadre di emergenza sempre pronte ad intervenire per fronteggiare l’emergenza e proteggere la comunità.