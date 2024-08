Incendio nella galleria di Atina: camionista salvato dai pompieri dopo un drammatico intervento

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un camionista è stato estratto in extremis da un mezzo in fiamme all’interno della galleria di Atina, in un episodio che ha scosso questa mattina gli automobilisti in transito sulla Strada Regionale 509. Le cause dell’incendio sono ancora sotto inchiesta da parte delle autorità, e nel frattempo gli esperti della sicurezza stradale valutano i danni e i rischi associati all’evento. Questo incidente segna il secondo incendio di camion nella stessa galleria in pochi mesi, sollevando interrogativi sulla sicurezza della zona.

Il drammatico intervento dei soccorsi

Il primo allarme e l’arrivo dei vigili del fuoco

La situazione è diventata critica poco dopo le 9 del mattino, quando l’allerta al 112 ha segnalato che un camion in movimento aveva preso fuoco all’interno della galleria di Atina, situata all’inizio della Strada Regionale 509. L’autista, intrappolato all’interno dell’abitacolo a causa delle fiamme, rischiava gravi ferite. Immediatamente, il comando dei Vigili del Fuoco ha attuato il protocollo di emergenza, inviando due squadre con autopompe e tre mezzi di supporto.

Sul luogo dell’incidente, i Carabinieri hanno avviato le operazioni di chiusura al traffico della galleria per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. L’intervento ha richiesto il coordinamento con i tecnici dell’ANAS, sempre attenti a valutare eventuali danni alle infrastrutture.

Manovre d’emergenza e salvataggio

Equipaggiati con tute protettive e respiratori, i Vigili del Fuoco hanno affrontato un ambiente ostile, caratterizzato da un denso fumo e calore intenso. Raggiunto il camion avvolto dalle fiamme, i soccorritori hanno rapidamente estratto l’autista, che fortunatamente sembrava non aver subito gravi lesioni. Dopo la sua uscita dal veicolo, l’uomo è stato trasferito al servizio sanitario 118 per ulteriori valutazioni.

Mentre le operazioni di salvataggio erano in corso, la galleria rimaneva sbarrata, permettendo così un intervento efficace e senza rischi aggiuntivi per i soccorritori. Il tempestivo intervento riduce ulteriormente il rischio di incidenti futuri in quella porzione della strada.

Precedenti incidenti e sicurezza stradale

I rischi associati alla galleria di Atina

Questo non è il primo episodio di incendi in questo specifico tratto stradale. Lo scorso 3 maggio, un altro camion aveva preso fuoco nella stessa galleria, danneggiando gravemente l’impianto di illuminazione e compromettendo la sicurezza della struttura. Anche in quell’occasione, gli operatori avevano dovuto interdire il transito per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le ripercussioni di questi eventi sono significative, specialmente in relazione al traffico intenso che attraversa la SR 509. Per gli automobilisti, l’incidente di questa mattina ha evidenziato l’importanza di misure di sicurezza adeguate, così come la necessità di monitoraggio costante delle infrastrutture.

Le misure preventive adottate e future verifiche

Alla luce del recente incendio, è fondamentale che le autorità stradali attuino una serie di misure preventive. Sulla base degli sviluppi, i tecnici dell’ANAS saranno chiamati a eseguire un’analisi approfondita della galleria, verificando la stabilità strutturale e l’affidabilità degli impianti. Questi controlli saranno vitali non solo per garantire l’incolumità degli automobilisti, ma anche per pianificare eventuali interventi di miglioramento della sicurezza.

Mentre il traffico nella zona è gradualmente ripreso, l’attenzione rimane alta per prevenire che simili incidenti possano ripetersi nel prossimo futuro.