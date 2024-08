Incendio notturno su autostrada a Roma Sud provoca traffico e rallentamenti per ripristino fibra ottica

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un incendio divampato durante la notte ha causato significativi disagi alla circolazione stradale lungo la Diramazione Roma Sud, con particolare riferimento al tratto tra Monteporzio Catone e il bivio Milano-Napoli. Le fiamme hanno danneggiato la fibra ottica, costringendo le autorità a chiudere parte della carreggiata per permettere urgenti interventi di ripristino. Gli automobilisti sono stati avvisati dell’emergenza, e la polizia stradale è al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.

Incendio e danneggiamenti: una notte di emergenza

Cause e intervento dei vigili del fuoco

L’incendio si è sviluppato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 agosto, ma le cause esatte del rogo sono ancora in fase di accertamento. Si sospetta che la combustione sia stata innescata da una sigaretta gettata da un’auto in transito, che ha fatto prendere fuoco a sterpaglie cresciute nei pressi di uno spartitraffico. Grazie alla prontezza di alcuni automobilisti, che hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme.

Malgrado l’efficace intervento, il rogo ha arrecato danni significativi alla rete di fibra ottica presente nella zona. Dopo aver concluso le operazioni di spegnimento, è stato necessario allestire un cantiere per riparare i cavi danneggiati. Gli operai sono stati così costretti a chiudere una parte della carreggiata per garantire un intervento in sicurezza e per proteggere i mezzi coinvolti nei lavori.

Cambiamenti nella viabilità: traffico bloccato

Attese e alternative per gli automobilisti

A causa della necessaria chiusura della carreggiata, il traffico ha subito un notevole rallentamento, costringendo gli automobilisti a sostare lungo la Diramazione Roma Sud su un’unica corsia. L’ente Autostrade ha comunicato che il traffico e le code potrebbero perdurare fino a completamento dei lavori di ripristino della fibra ottica. Le operazioni potrebbero richiedere diverse ore, e quindi il consueto flusso veicolare potrebbe non tornare alla normalità nell’immediato.

Per limitare i disagi, è stata disposta la chiusura della stazione di San Cesareo, che si collega all’A1 Milano-Napoli. Gli utenti della strada sono stati invitati a rivolgersi a stazioni alternative, come quella di Monteporzio Catone, per smaltire il traffico in quel tratto autostradale. La polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia si trovano sul posto per supervisionare le operazioni e garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Prospettive future: ripristino e sicurezza

Lavori di ripristino e monitoraggio

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che i lavori per ripristinare la fibra ottica stanno procedendo, e l’auspicio è di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Gli agenti di polizia e il personale presente sono in costante contatto per monitorare la situazione e gestire eventuali problematiche che possano sorgere durante i lavori. Le autorità stradali stanno inoltre elaborando strategie alternative per settore traffico, considerando la chiusura della stazione di San Cesareo e l’afflusso di veicoli in direzione di Monteporzio Catone.

Il principio della sicurezza stradale rimane una priorità nell’ambito di questo intervento, considerando le potenziali insidie derivanti da operazioni in un contesto già complicato dalla presenza di traffico intenso. Gli addetti ai lavori stanno prestando particolare attenzione sia ai ripristini tecnici in corso che alle esigenze degli automobilisti che si trovano a fronteggiare le difficoltà di un percorso bloccato.

Le autorità continueranno a informare il pubblico sugli sviluppi di questa situazione, auspicando di risolvere al più presto i disagi e garantire il ritorno alla normalità sulla Diramazione Roma Sud.