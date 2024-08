Incendio su uno yacht al largo di Ostia: undici persone in salvo dopo il rogo

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un incidente marittimo ha avuto luogo al largo di Capocotta, sulla costa sud di Ostia, dove un incendio ha avvolto uno yacht con undici persone a bordo. Tutti i passeggeri sono stati recuperati senza riportare gravi ferite. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti, che hanno assistito al colossale fumo nero sollevarsi sul mare.

dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato il 17 agosto 2024, nel primo pomeriggio, a circa quattro miglia da Capocotta, un’area nota per le sue splendide dune e le acque tranquille. La Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto la segnalazione dell’incendio da parte di un’imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. E’ stato sottolineato che le circostanze che hanno portato all’incendio sono attualmente in fase di accertamento, così come l’eventuale intervento di fattori esterni.

Durante la combustione, il fumo denso e nero era chiaramente visibile dalle spiagge adiacenti, allarmando i numerosi bagnanti presenti nell’area. L’imbarcazione ha subito danni ingenti, tant’è che le fiamme hanno compromesso la sua struttura, rendendola non recuperabile.

operazione di soccorso e recupero

Immediatamente dopo l’allerta, una unità della Guardia di Finanza è giunta sul posto, seguendo le indicazioni della Capitaneria di Porto. Le motovedette sono intervenute tempestivamente, facilitando il salvataggio degli occupanti dello yacht. Grazie a un’operazione ben coordinata, tutti gli undici passeggeri sono stati recuperati e portati in sicurezza. Le condizioni di salute degli occupanti sono state discretamente stabili, senza segnalazioni di ferite preoccupanti.

I soccorritori hanno fornito assistenza e supporto agli individui salvati, assicurandosi che ognuno di loro fosse in buone condizioni. Dopo il recupero, i passeggeri sono stati trasferiti in un punto d’approdo sulla costa, garantendo loro il trasporto verso un luogo sicuro e confortevole.

indagini sulle cause dell’incendio

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause del rogo. Gli inquirenti sono concentrati su diverse potenziali ipotesi, che spaziano da un possibile guasto meccanico a una manipolazione imprudente delle attrezzature di bordo. Le dichiarazioni dei passeggeri, così come l’analisi dei resti dell’imbarcazione, saranno cruciali per ricostruire i fatti accaduti.

L’incidente ha messo in luce i rischi associati alla navigazione e all’uso di imbarcazioni, richiamando l’attenzione sull’importanza di adeguate misure di sicurezza. Mentre il mare e il sole attirano molti diportisti, è fondamentale prestare la massima attenzione quando si intraprendono viaggi in mare aperto, considerato il potenziale pericoli legati a incendi a bordo. I resoconti iniziali dall’area stanno suscitando interesse tra esperti di sicurezza marittima e forze dell’ordine, che monitorano da vicino la situazione.