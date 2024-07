Incidente a Brugherio: ragazza 14enne in gravi condizioni, coinvolte due giovani su monopattino.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una giovane ragazza di 14 anni è stata ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo uno scontro con un’auto mentre si trovava su un monopattino insieme a un’altra coetanea, la quale ha riportato ferite lievi. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Brugherio .

dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte, una Fiat Punto condotta da una donna di 40 anni è entrata in collisione con il monopattino su cui viaggiavano le due giovani ragazze, proprio all’incrocio di via San Cristoforo a Brugherio.

Entrambe le 14enni sono precipitate a terra a seguito dell’impatto, con una di loro che ha riportato gravi traumi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. La seconda ragazza è stata trasportata al San Gerardo di Monza per accertamenti. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso e sono gestite dalla Polizia Locale di Brugherio.

attività investigativa in corso

Al momento, si stanno valutando le circostanze che hanno portato allo scontro tra l’auto e il monopattino, al fine di comprendere pienamente la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La Fiat Punto coinvolta è stata sequestrata per consentire una più approfondita analisi tecnica.

Si resta in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti per avere chiarimenti sulle cause che hanno portato a questo tragico evento a Brugherio.

conclusioni a breve

In attesa della conclusione delle indagini e dell’identificazione dei fattori determinanti nell’incidente, la comunità locale è in sospeso e in attesa di aggiornamenti sulla situazione delle giovani coinvolte. È fondamentale che episodi come questo vengano esaminati attentamente per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale, specialmente per i più giovani.