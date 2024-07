Incidente a Scampia: bollettino medico bambine ricoverate

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

L’ospedale Santobono di Napoli ha reso noto un aggiornamento sulle condizioni delle sette bambine coinvolte nell’incidente del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia. Ecco le ultime informazioni riguardanti lo stato di salute delle piccole pazienti.

Condizioni Stabili delle Bambine in Rianimazione

Le due bambine di 7 e 4 anni attualmente ricoverate in rianimazione all’ospedale presentano una prognosi riservata ma risultano stabili nonostante la gravità delle condizioni. I loro nomi, A. P. e B. M., sono al centro delle attenzioni mediche.

Interventi Chirurgici per Tre Bambine in Ortopedia

Le tre bambine di 10, 2 e 9 anni ricoverate in ortopedia hanno subito interventi chirurgici specifici. Una frattura di femore esposta, una frattura chiusa dell’omero sinistro e una frattura scomposta prossimale all’omero sinistro sono le patologie trattate con successo.

Prospettive Chirurgiche per una Bambina in ortopedia

Una delle bambine ricoverate in ortopedia, B.M., che ha riportato una frattura infossata della sinfisi mandibolare, dovrà sottoporsi in futuro a un intervento di chirurgia maxillo facciale. Attualmente, è in attesa di risolvere anche un pneumotorace conseguente all’incidente.

Situazione delle Bambine in Chirurgia di Urgenza

Le ultime due bambine, A.G. e A. A., sono attualmente ricoverate in chirurgia di urgenza. Entrambe si trovano in uno stato stabile, anche se A.G. ha iniziato ad alimentarsi mentre A.A. con lesioni multiple rimane sotto stretto monitoraggio senza indicazioni chirurgiche immediate.

Questo è l’ultimo aggiornamento fornito dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli in merito alle condizioni delle bambine coinvolte nell’incidente a Scampia.