Incidente mortale a Camposano: donna investita e uccisa da automobilista ubriaco

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

Tragedia a Camposano

La tranquilla serata di una famiglia si trasforma improvvisamente in tragedia. Una donna di 27 anni è stata investita e uccisa da un automobilista ubriaco la scorsa notte a Camposano, in provincia di Napoli. L’incidente ha visto coinvolti anche le due nipotine della vittima, rispettivamente di 10 e 7 anni, le quali, per fortuna, sono rimaste illese.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna stava passeggiando in via Croce San Nicola insieme alle due bimbe lungo lo stesso senso di marcia in cui sopraggiungeva la vettura guidata dal 26enne. L’impatto è stato devastante, con la vettura che ha colpito in pieno la vittima, facendola sbalzare oltre un muro alto 1 metro e mezzo, causandone la morte immediata.

Le conseguenze e l’intervento delle autorità

L’incidente ha avuto conseguenze drammatiche: la donna è deceduta sul colpo mentre le due bimbe, seppur miracolosamente illese dal punto di vista fisico, sono rimaste in uno stato di shock profondo. L’automobilista responsabile si è fermato immediatamente e i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti sul posto. Dopo aver accompagnato l’uomo in ospedale, è emerso che il suo tasso alcolemico era pari a 1,7 g/l. Di conseguenza, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e posto ai domiciliari in attesa del giudizio.

