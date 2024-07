Incidente mortale a Guardia Lombardi: uomo originario Repubblica Dominicana perde la vita in incidente stradale.

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nella tranquilla cittadina di Guardia Lombardi, provincia di Avellino, la notte scorsa si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di un uomo di 48 anni. La vittima, proveniente dalla Repubblica Dominicana ma residente da tempo a Guardia Lombardi, era alla guida di un SUV lungo la via principale, via Roma.

DYNAMO, IL TRAGICO INCIDENTE AUTONOMO

Purtroppo, senza alcun altro veicolo coinvolto, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del SUV, finendo per urtare violentemente le auto parcheggiate lungo la strada prima di ribaltarsi. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

INTERVENTO IMMEDIATO DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEGLI EQUIPAGGI DI SOCCORSO

Immediatamente allertati, i Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis insieme all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi si sono precipitati sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. In supporto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e il personale medico del servizio di emergenza 118 per prestare le cure necessarie.

TRASFERIMENTO DELLA SALMA ALL’OSPEDALE LOCALE

Dopo aver constatato il decesso dell’uomo, su ordinanza dell’Autorità Giudiziaria, il corpo senza vita è stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le procedure del caso.

L’identità dell’uomo non è stata diffusa per rispetto della privacy e per consentire agli inquirenti di completare le indagini in corso per stabilire le esatte circostanze dell’accaduto.