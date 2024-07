Incidente probatorio a Latina: testimonianza scioccante di Soni Singh

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Francesca Monti

Soni Singh, moglie di Satnam Singh, ha partecipato a un lungo incidente probatorio a Latina, ripercorrendo i dettagli dell’accaduto che ha portato alla morte di Satnam Singh. Durante l’udienza, la donna ha rivelato testimonianze scioccanti riguardo alla tragica vicenda avvenuta nell’azienda agricola Lovato.

La Ricostruzione dell’incidente

Soni Singh ha raccontato dettagliatamente quanto accaduto dopo che il marito ha perso un braccio in un incidente sul lavoro. Invece di ricevere immediata assistenza medica, Satnam Singh è stato abbandonato senza soccorso davanti alla propria abitazione, per poi spirare alcuni giorni dopo. La testimonianza ha svelato nuovi particolari agghiaccianti sulla mancanza di soccorso e sulla cruenta scena dell’incidente.

Le Circostanze Sospette

Durante l’incidente, la testa di Satnam Singh sembrava non sanguinare mentre era nel furgone del datore di lavoro. Tuttavia, una volta a casa, la perdita di sangue è stata drammatica. Soni Singh ha indicato che il corpo del marito è stato gettato e la testa è finita su un cordolo di cemento, evidenziando la crudeltà della situazione.

La Reazione Legale

Assistita dall’avvocato Gianni Lauretti, Soni Singh ha testimoniato con lucidità e precisione ogni fase degli eventi, dalla tragedia sul luogo di lavoro al trasporto del corpo senza vita di fronte alla loro abitazione. Le testimonianze fornite hanno sconvolto l’aula e sollevato interrogativi su questa vicenda.

La Verità Emergente

Le rivelazioni di Soni Singh hanno gettato luce su un’oscura verità legata alla morte di Satnam Singh. Le indagini proseguiranno per far luce su eventuali responsabilità e per garantire giustizia in questo caso di cronaca che ha scosso l’opinione pubblica.