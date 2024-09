Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: operaio romano grave in rianimazione

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico infortunio si è verificato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, dove un operaio di 61 anni, dipendente di AdR Infrastrutture, è rimasto gravemente ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, si trova attualmente in prognosi riservata. L’incidente ha suscitato preoccupazione sia nei familiari dell’operaio che tra i colleghi di lavoro, in attesa di chiarimenti sulle circostanze di quanto accaduto.

L’incidente: dettagli dell’accaduto

I fatti nella mattinata del 12 settembre

Intorno alle 8:50 di giovedì 12 settembre, un grave incidente ha scosso l’operosità dell’aeroporto di Fiumicino. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’operaio, ingaggiato per operazioni di rifornimento e movimentazione di materiali, è stato colpito da un tubo in ferro lungo 6 metri mentre si trovava all’interno dell’area di carico. I dettagli dell’accaduto, ancora imprecisi, indicano che il lavoratore stava collaborando con altri colleghi nel processo di scarico e sistemazione di tubi utilizzati per trivellazioni che si svolgono attorno al cancello perimetrale.

Improvvisamente, uno dei tubi si sarebbe sganciato, colpendo l’operaio e schiacciandolo. L’impatto ha causato gravi lesioni, rendendo subito necessario l’intervento dei soccorsi.

Pronti soccorsi: l’intervento del 118

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono accorsi sul luogo, prestando aiuto all’operaio colpito. Vista la gravità della situazione, il personale medico ha richiesto l’eliambulanza per il trasporto immediato del ferito all’ospedale San Camillo. La situazione del 61enne è risultata critica, tanto da essere subito ricoverato in rianimazione, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

La rapidità dell’intervento sanitario ha permesso di stabilizzare l’operaio, ma le sue condizioni restano gravi e in continua evoluzione. I familiari sono stati avvisati e si trovano ora in attesa di aggiornamenti da parte dei medici del reparto.

Indagini in corso: l’intervento delle autorità

La dinamica dell’incidente sotto esame

Dopo il tragico evento, Polaria e il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sono intervenuti per avviare un’indagine approfondita sull’incidente. Obiettivo dell’inchiesta è ricostruire in modo accurato la dinamica e le cause che hanno portato al grave infortunio dell’operaio.

In una nota ufficiale, Adr Infrastrutture ha dichiarato che gli investigatori stanno esaminando le procedure di lavoro e la sicurezza nei cantieri al fine di evitare futuri incidenti. La società ha anche espresso la propria vicinanza all’operaio e alla sua famiglia, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.

Le misure di sicurezza e la salute sul lavoro

In seguito a questo incidente, è già prevista una revisione delle misure di sicurezza adottate all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. Le autorità locali stanno focalizzando l’attenzione su come possano essere migliorate le condizioni lavorative e le procedure di sicurezza per mettere in atto misure preventive. La salute e la sicurezza sul lavoro sono temi fondamentali, specialmente in contesti di alta operatività come quello aeroportuale, dove i rischi possono essere significativi.

L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla necessità di una costante formazione e sensibilizzazione su queste tematiche, affinché casi simili non si ripetano in futuro. Gli sviluppi dell’indagine saranno seguiti con interesse, tanto da parte delle autorità quanto dall’opinione pubblica, in un contesto in cui la sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità imprescindibile.