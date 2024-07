Incidente sull’A1: bambina di 11 anni sbalzata fuori dal veicolo

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un Terrificante Incidente sull’A1 Direzione Milano

Un terribile incidente sconvolge l’autostrada A1 in direzione Milano, all’altezza di Borghetto Lodigiano. Una Citroen C1, con a bordo un uomo, due donne e una bambina di 11 anni seduta sul sedile posteriore, è coinvolta in una serie di impatti devastanti lungo la strada.

Panoramica dell’Incidente

L’auto, dopo aver urtato ripetutamente il guardrail e aver impattato contro un furgone e un’altra vettura, ha causato l’uscita violenta della piccola dal veicolo, la quale è stata ritrovata sulla carreggiata. Fortunatamente, l’elicottero è intervenuto prontamente per trasportare la bambina al San Raffaele, dove è stata curata per traumi minori. Una delle donne è stata ricoverata al Policlinico di Milano per vari traumi, mentre l’altra è stata trasportata all’ospedale di Lodi con un trauma cranico. Sorprendentemente, l’uomo a bordo dell’auto sembra essere illeso dall’incidente.

L’Indagine della Polizia Stradale

Al momento dell’incidente, la Polizia Stradale di Lodi si è immediatamente attivata per indagare sulle cause che hanno portato a questa tragedia. Tutti i dettagli e le circostanze inerenti all’accaduto sono al vaglio delle autorità competenti per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e garantire la massima tutela per tutti i coinvolti.

L’incidente sull’A1 è un evento drammatico che mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e dell’attenzione costante al volante. È fondamentale rispettare le regole del codice della strada e prestare la massima attenzione durante la guida, al fine di evitare situazioni di pericolo come quella vissuta dalla famiglia coinvolta nell’incidente di oggi.

Approfondimenti