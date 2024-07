Incidente sull’A4: un morto e 7 feriti tra A13 e Padova est.

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La mattina è stata funestata da un grave incidente sulla A4, precisamente tra gli svincoli dell’Allaccio della A13 e Padova Est. Un tamponamento a catena ha coinvolto cinque auto, tir e furgoni, causando la tragica perdita di una persona e il ferimento di altre sette.

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle centrali di Padova e Mira sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. La loro tempestiva azione ha permesso di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e di estrarre i feriti rimasti incastrati negli abitacoli.

OPERAZIONI DI SOCCORSO

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso di una persona. Le ambulanze e persino l’elisoccorso sono giunti sul posto per prestare soccorso ai feriti, stabilizzandoli prima del loro trasferimento in ospedale.

BLOCCO DELL’AUTOSTRADA IN DIREZIONE OVEST

A causa dell’intervento di soccorso in corso, l’autostrada è rimasta bloccata in direzione Ovest, causando disagi alla viabilità e rallentamenti per chiunque si trovasse sulla A4 in quel frangente. Il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale sono intervenuti per gestire la situazione e dirigere il traffico.

SITUAZIONE ATTUALE

Le autorità competenti stanno attualmente investigando per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità legate alla dinamica dell’evento tragico avvenuto sulla A4. Resta l’auspicio che misure possano essere adottate per prevenire simili incidenti in futuro, garantendo la massima sicurezza su strada per tutti i cittadini.