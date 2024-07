Incidente tra Attigliano e Orvieto: riaperta corsia di sorpasso sull’A1

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una situazione di grande traffico si è verificata nel tratto umbro dell’A1 a seguito di un incidente stradale grave tra Attigliano e Orvieto nel km 476, in direzione nord. Le autorità hanno deciso di riaprire la corsia di sorpasso per agevolare il deflusso delle auto bloccate a causa dell’incidente.

Incidente e Code Chilometriche

L’incidente ha coinvolto sei veicoli, inclusivo di un mezzo pesante, che ha causato lievi feriti tra i passeggeri coinvolti. La polizia stradale ha segnalato che a causa dell’eventuale blocco del traffico, si sono formate code lunghe fino a sette chilometri, creando disagi e ritardi significativi per i viaggiatori.

Interventi di Soccorso e Gestione della Situazione

Le autorità competenti sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente per prestare soccorso alle persone coinvolte e per gestire la situazione al fine di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile. La riapertura della corsia di sorpasso è stata una delle misure adottate per facilitare il deflusso delle auto e ridurre al minimo gli inconvenienti per gli automobilisti.

Impatto sull’Arteria Stradale e Tranquillità dei Viaggiatori

L’episodio ha causato un blocco momentaneo della circolazione sull’A1, generando disagi e rallentamenti nell’area interessata dall’incidente. La riapertura della corsia di sorpasso si è dimostrata essenziale per garantire una maggiore fluidità al traffico e per ripristinare la normalità lungo l’arteria stradale, permettendo ai viaggiatori di proseguire il loro percorso in modo più agevole.