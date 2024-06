Indagati due uomini albanesi per violenza sessuale a Perugia

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Nella tranquilla cittadina di Perugia, due uomini di nazionalità albanese sono stati recentemente sottoposti a fermo dalla polizia di Stato. Il motivo? Sono ritenuti responsabili di un grave reato di violenza sessuale ai danni di una giovane diciannovenne perugina.

La notte inizia nel locale periferico di Perugia, dove la giovane vittima si trova alla ricerca di un modo per tornare a casa. È qui che viene avvicinata da un uomo di 69 anni che si offre gentilmente di aiutarla a chiamare un taxi. Tuttavia, le intenzioni oscure guidano la situazione verso un infausto destino: la ragazza accetta di seguirlo nell’appartamento poco distante, ignara del pericolo che si nasconde dietro quell’apparente gesto di gentilezza.

All’interno dell’appartamento, la giovane donna si trova in una situazione surreale: tre uomini presenti, due dei quali si rendono colpevoli di abusi sessuali nei suoi confronti. Le ombre della notte si fanno sempre più cupe, mentre la vittima racconta di essere stata costretta a consumare sostanze stupefacenti, aggiungendo un’ulteriore dimensione drammatica a questa triste vicenda.

Dopo l’orrore vissuto, la vittima si reca all’ospedale di Perugia, dove vengono riscontrate lesioni che richiederanno 20 giorni di cure per la guarigione. La denuncia ufficiale avvia il meccanismo della giustizia, con la squadra mobile e la Procura della Repubblica di Perugia che conducono una perquisizione nell’abitazione teatro degli eventi nefasti.

La perquisizione rivela un quadro ancora più inquietante: cocaina, hashish, denaro contante e persino un’arma da fuoco. Il terzo uomo coinvolto nella vicenda viene arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre all’illegale possesso dell’arma. Con una caccia serrata alla verità, la polizia svolge un ruolo cruciale nel portare alla luce l’oscurità di questo tragico episodio.

Le aule dei tribunali saranno il prossimo capitolo di questa storia, dove la verità verrà cercata con determinazione e dove la giustizia dovrà essere fatta. In un turbinio di emozioni contrastanti, la comunità di Perugia si stringe intorno alla giovane vittima e alla speranza di un domani più luminoso, libero dall’ombra della violenza e della criminalità.

