Indagato Antonio Nicoletti per presunto coinvolgimento nella latitanza di Matteo Messina Denaro.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un Favore alla Latitanza

Dalle informazioni raccolte emerge che Messina Denaro si sarebbe recato a Roma per visite oncologiche presso un ospedale della capitale. Questo incontro particolare con Antonio Nicoletti è stato rivelato da un’intercettazione ambientale durante una conversazione registrata dagli investigatori della Dia di Roma.

Conversazioni Rivelatrici

Nell’intercettazione, Antonio Nicoletti menziona un incontro avvenuto sei mesi prima all’interno di un ospedale romano con il boss latitante. Questo episodio solleva sospetti sul coinvolgimento di Nicoletti nelle vicende legate a Messina Denaro.

Un’offerta insolita

In un altro contesto, Antonio si offre di intermediare con la società Trapani Calcio per favorire l’ingresso di un amico calciatore come allenatore. Le sue azioni sembrano indicare un coinvolgimento in situazioni al di là del comune.

Il Commento di Massimo Nicoletti

Il fratello di Antonio, Massimo, si riferisce a lui come una figura influente nel contesto sanitario, addirittura definendolo “più potente del Ministro della sanità”. Questo giudizio solleva interrogativi sui veri legami e poteri di Antonio Nicoletti.

