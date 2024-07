Indagato per l’omicidio dello zio: confermato l’ergastolo dalla Corte di Cassazione

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Giacomo Bozzoli è stato ritenuto colpevole di aver gettato il cadavere dello zio Mario nell’altoforno della fonderia di famiglia, secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri che si sono occupati del caso. La sentenza ha inflitto a Bozzoli l’ergastolo e l’isolamento diurno per un anno come pena accessoria. Attualmente, l’uomo è irreperibile, essendosi sottratto alla cattura dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione.

Dopo che la sentenza è divenuta esecutiva, Giacomo Bozzoli è riuscito a eludere le ricerche dei carabinieri che erano intervenuti presso la sua residenza sul Lago di Garda, come mostrato in alcune immagini. L’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Brescia ha autorizzato l’inserimento del mandato d’arresto per Bozzoli nel sistema Schengen gestito dalla Criminapol, consentendo così la diffusione dell’ordine di cattura a livello nazionale ed europeo.

La decisione di Bozzoli di rendersi irreperibile ha destato sgomento tra le autorità competenti, che continuano a cercare il 39enne per assicurare l’esecuzione della pena stabilita dalla magistratura. La vicenda ha suscitato grande scalpore e l’opinione pubblica segue con interesse gli sviluppi di questa tragica vicenda che ha segnato irrimediabilmente la vita di tutti i protagonisti coinvolti.

La vicenda di Giacomo Bozzoli, con il suo tragico evento e la fuga successiva, ha suscitato grande interesse mediatico e preoccupazione tra le autorità che cercano di portare a termine l’esecuzione della pena. La sua scomparsa ha generato scalpore e ha messo in evidenza la complessità e l’importanza del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine nel garantire la giustizia e la sicurezza pubblica.