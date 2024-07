Indagine su magistrata per lo spostamento di campioni di dna nell’omicidio di Yara Gambirasio

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una magistrata è al centro di un’indagine per aver deciso di spostare 54 campioni di DNA raccolti nell’inchiesta sull’omicidio della ragazzina Yara Gambirasio, causandone la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari, Alberto Scaramuzza, ha tenuto un’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Venezia riguardante l’ipotesi di frode e depistaggio per la procuratrice del caso, Letizia Ruggeri.

L’Udienza del Giudice Scaramuzza: Possibili Sviluppi

Alberto Scaramuzza si è riservato il tempo necessario per valutare le prossime mosse dopo l’udienza tenutasi nel pomeriggio di oggi. In base ai risultati, il giudice potrebbe decidere di accettare l’archiviazione della Procura, avviare nuove indagini o imporre l’imputazione coatta.

La Dinamica dell’Inchiesta su Ruggeri

L’inchiesta su Letizia Ruggeri ha preso avvio dopo l’archiviazione decisa dallo stesso giudice Scaramuzza nei confronti di altri soggetti legati al caso Yara Gambirasio. La questione ruota attorno al trasferimento dei campioni di DNA a temperatura ambiente, provocandone la distruzione. Questo evento ha innescato l’apertura di un’inchiesta per frode processuale e depistaggio.

Nuovi Accertamenti sulla Magistrata

Il giudice ha trasmesso gli atti per esaminare ulteriormente la posizione di Letizia Ruggeri, nonostante la richiesta di archiviazione avanzata. L’udienza di oggi davanti al giudice Scaramuzza, che ha coinvolto le parti interessate e si è protratta per diverse ore, è stata cruciale nell’analisi di questo intricato caso.

