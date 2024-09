Indagini aperte dopo l’esplosione in azienda a Latina: un morto e un ferito grave

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente ha segnato la giornata di mercoledì pomeriggio nella Piping System Technology di via Nascosa, nei pressi di Latina. L’esplosione di un serbatoio ha portato alla morte di Marco Mauti, un operaio cinquantottenne, mentre un altro collega di quarant’anni è attualmente ricoverato in terapia intensiva con gravi ferite. Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire giustizia.

L’incidente e i primi soccorsi

La dinamica dell’esplosione

L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio quando, per cause ancora da accertare, un serbatoio all’interno dell’azienda di costruzioni metalliche e plastiche è scoppiato, provocando un’esplosione che ha colpito i due operai presenti. La situazione immediatamente successiva all’incidente è stata drammatica, con le urla di dolore e la corsa dei soccorritori per prestare aiuto. Marco Mauti, purtroppo, è deceduto sul colpo, mentre il suo collega ha riportato gravi lesioni a una gamba. L’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di evacuare l’area e di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.

Le emergenze mediche sono state attivate e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove attualmente si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono gravissime. A causa della serietà delle ferite rimediate, i medici hanno disposto prognosi riservata, rendendo ancora più preoccupante la situazione. Nelle ultime ore, i familiari del ferito hanno chiesto supporto alla comunità attraverso un appello sui social, invitando le persone a donare sangue per il loro congiunto.

Avvio delle indagini da parte della procura

L’apertura del fascicolo e il sequestro del sito

La procura di Latina ha avviato un’inchiesta, il cui contenuto è al momento ancora riservato. Le autorità competenti hanno agito rapidamente, procedendo al sequestro dell’area in cui si è verificata l’esplosione. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le prove non vengano alterate e che gli investigatori possano ricostruire in dettaglio quanto accaduto. Sono previsti sopralluoghi e perizie tecniche che analizzeranno la struttura del serbatoio esploso, le modalità di lavoro e le eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Incoraggiando la massima trasparenza, la procura ha disposto anche l’autopsia sul corpo della vittima, Marco Mauti, per chiarire le cause del decesso e escludere eventuali responsabilità di terzi. Il risultato di queste analisi potrà risultare cruciale per l’inchiesta in corso e per capire se ci siano state negligenze da parte dell’azienda o violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro.

La reazione della comunità e dei familiari

Il sostegno alla famiglia e all’operaio ferito

La tragedia ha scosso non solo i familiari delle vittime, ma anche l’intera comunità di Latina. Marco Mauti, descritto come una persona gentile e lavoratrice, aveva lasciato un segno positivo nei cuori di chi lo conosceva. La notizia della sua morte ha generato profonda tristezza e un senso di impotenza tra amici e conoscenti, che ora si uniscono nel lutto.

In queste ore difficili, il supporto ai familiari è diventato un tema centrale. La cugina dell’operaio ferito ha lanciato un appello su Facebook per invitare le persone a donare sangue, evidenziando l’importanza di supportare chi si trova in difficoltà. Questa iniziativa ha suscitato una risposta calorosa da parte della comunità, con numerose persone pronte a recarsi negli ospedali per contribuire.

L’incidente ha anche sollevato interrogativi sul tema della sicurezza sul lavoro, un argomento già al centro di dibattiti in Italia. La speranza è che eventi come questo possano portare a un rafforzamento delle misure di sicurezza, sia nei luoghi di lavoro che nelle normative, per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.