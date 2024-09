Intensificati i controlli a Tor Bella Monaca: operazioni contro lo spaccio di droga

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La costante lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti a Tor Bella Monaca continua a mobilitare le forze dell’ordine. Nonostante i ripetuti interventi e le operazioni di polizia, il fenomeno dello spaccio non sembra attenuarsi, con i carabinieri impegnati in azioni quotidiane per contrastare l’illegalità e tutelare la sicurezza dei cittadini. Negli ultimi giorni, diversi arresti e il sequestro di ingenti quantitativi di droga hanno caratterizzato l’azione delle forze dell’ordine, dimostrando che il problema è ancora ben radicato nella zona.

Nuovi arresti e sequestri in via dell’Archeologia

Il caso del 19enne sorpreso con marijuana e hashish

Nelle ultime ore, un’operazione condotta dai carabinieri in via dell’Archeologia ha portato alla fermata di un ragazzo di soli 19 anni. Dirigendosi verso il giovane a bordo della sua auto, i militari hanno rinvenuto una notevole quantità di sostanze stupefacenti: 20 involucri di marijuana per un totale di 30 grammi e 45 grammi di hashish. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di 380 euro, presunti guadagni derivanti dalla sua attività di spaccio. Questo arresto mette in luce la presenza di giovani nell’ambito della vendita di droga, creando preoccupazioni per la salute e la sicurezza della comunità.

Altri interventi e denunce a carico di automobilisti

Nello stesso contesto, i carabinieri hanno intimato l’alt a un automobilista di 27 anni, un noto pregiudicato romano. La mancanza della patente di guida ha portato alla sua denuncia, ed essendo recidivo, l’uomo si trova ora a dover affrontare gravi conseguenze legali. Inoltre, un secondo automobilista privo di patente, mai conseguita, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 5.100 euro, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel far rispettare le normative vigenti.

Controlli stringenti e interventi contro comportamenti pericolosi

La denuncia di un cittadino peruviano

Un altro caso significativo di repressione della criminalità a Tor Bella Monaca si è verificato quando un cittadino peruviano di 42 anni è stato denunciato dopo un controllo in via dell’Archeologia. In preda a comportamenti sospetti, l’uomo ha minacciato i carabinieri, spintonandoli nel tentativo di eludere il controllo. Questo incidente non solo evidenzia l’atteggiamento provocatorio di alcuni individui, ma sottolinea anche il rischio che corrono quotidianamente i membri delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.

Il contributo degli unità cinofile nella lotta allo spaccio

Uno degli elementi chiave nelle operazioni di polizia è stato l’ausilio del cane del nucleo carabinieri cinofili. Questa preziosa risorsa ha consentito il rinvenimento di 23 grammi di hashish e 180 grammi di cocaina, entrambi accuratamente nascosti in vari luoghi frequentati dai pusher. La sinergia tra l’addestramento degli animali e l’operato degli agenti ha dimostrato la propria efficacia nel contrasto al traffico di droga, portando a risultati tangibili nella lotta contro questo illecito.

Ispezioni commerciali e arresti per spaccio

Interventi presso attività commerciali

I carabinieri hanno condotto ispezioni presso due attività commerciali nella zona, riscontrando irregolarità solo in un caso. Un minimarket in via Amaretta è stato sanzionato per una violazione normativa relativa alla sicurezza alimentare, con una multa di 2.000 euro. Questo intervento è rappresentativo della volontà delle forze dell’ordine di mantenere un controllo rigoroso anche in ambito commerciale, garantendo la salubrità dei prodotti e la sicurezza della popolazione.

Arresto in un appartamento a Tor Bella Monaca

Infine, le forze dell’ordine del VI Distretto Casilino hanno individuato un’attività di spaccio all’interno di un appartamento. A seguito di un attento servizio di osservazione, gli agenti hanno assistito a scambi di sostanze stupefacenti tra tre uomini, identificati come due italiani di 30 e 54 anni e un 49enne sudamericano. Al termine dell’operazione, sono stati trovati in possesso di 1.205 euro in contante, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa operazione denuncia la persistente realtà dello spaccio in contesti abitativi e la determinazione dei carabinieri nel far fronte a tale criminalità.