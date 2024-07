Intervento dei Vigili del Fuoco dopo le frane nel Verbano: situazione e interventi

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Operazioni di soccorso e manutenzione in corso

Nelle province del Verbano-Cusio-Ossola, i vigili del fuoco sono al lavoro per fronteggiare gli effetti delle frane causate dal maltempo a partire dalla sera del 29 giugno. Dopo due giorni di interventi intensi, la situazione inizia a migliorare. A Macugnaga, nel Verbano, il nucleo GOS è attivo per la pulizia delle strade e degli edifici invasi da ghiaia e fango, con ben 30 uomini mobilitati. Parallelamente, un elicottero del reparto volo del Piemonte è in azione a Cogne, in Valle d’Aosta, per evacuare numerosi turisti rimasti isolati a causa dell’emergenza.

I vigili del fuoco continuano a svolgere un ruolo cruciale nelle zone colpite dalle frane nella provincia del Verbano. Finora, sono stati eseguiti 374 interventi, segno tangibile dell’impegno e della dedizione del personale coinvolto. A Macugnaga, il nucleo GOS si sta concentrando sulla pulizia e sulla messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite, supportati dall’elicottero in azione a Cogne per garantire assistenza ai turisti bloccati. La collaborazione e la coordinazione tra le squadre sul campo sono fondamentali per affrontare questa delicata situazione e minimizzare i danni causati dalle forti piogge degli ultimi giorni.

Approfondimenti