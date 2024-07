Investito minorenne a Calvizzano: identificata e denunciata donna.

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel tranquillo comune di CALVIZZANO, in provincia di Napoli, un incidente ha scosso la comunità. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce un evento tragico che ha coinvolto un ragazzino di soli 12 anni.

L’incidente e la fuga

Nel pomeriggio, precisamente verso le 16.30, una donna a bordo di un veicolo ha investito il giovane in viale DELL’INDIPENDENZA. Dopo l’impatto, anziché prestare soccorso, la conducente si è data alla fuga, lasciando il ragazzino ferito e solo.

Le conseguenze per il minore

Il 12enne, gravemente ferito, è stato immediatamente trasportato in ospedale. I medici hanno diagnosticato una frattura a tibia e perone, stabilendo una prognosi di 35 giorni per la sua guarigione. La sua vita e quella della sua famiglia sono state sconvolte da questo tragico evento.

Le indagini e l’identificazione dell’automobilista

Le forze dell’ordine non hanno perso tempo e hanno avviato un’indagine dettagliata. Grazie alla collaborazione dei testimoni e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile individuare e identificare l’autrice dell’incidente.

La donna responsabile

La conducente, una donna di 30 anni residente in loco, è stata denunciata per omissione di soccorso dalle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno rintracciato l’auto coinvolta nell’incidente, una Smart, e l’hanno sequestrata per ulteriori accertamenti.

Accertamenti in corso

La 30enne è stata sottoposta ad accertamenti sanitari per verificare eventuali stati di alterazione come alcol o droghe, secondo quanto disposto dalla procura di Napoli Nord Aversa. Le conseguenze legali e morali che si prospettano per la conducente sono gravi e dovrà rispondere delle proprie azioni dinanzi alla legge.

Questo evento tragico ricorda a tutti l’importanza della prudenza e della responsabilità al volante. La comunità si stringe attorno al giovane ferito, auspicando una pronta guarigione e giustizia per quanto accaduto.