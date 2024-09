Ivan Juric commenta le dimissioni dell’ad Souloukou e la vittoria della Roma sull’Udinese

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La vittoria per 3-0 della Roma contro l’Udinese ha messo in luce le emozioni contrastanti del tecnico Ivan Juric, appena dopo l’annuncio delle dimissioni dell’amministratore delegato Souloukou. In una recente intervista a Sky Sport, Juric ha parlato dell’atteggiamento della squadra e del rapporto con i giocatori, offrendo uno spaccato significativo della situazione attuale della società giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni più rilevanti e i temi affrontati.

Le dimissioni dell’ad e il supporto per la squadra

Una situazione inaspettata

Il ritiro dell’ad Souloukou ha colto di sorpresa non solo i tifosi, ma anche i membri della squadra e dello staff tecnico. La notizia è stata divulgata mentre la squadra si preparava per la gara contro l’Udinese. Juric ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, affermando di aver appreso le dimissioni dalla televisione, un segno che la situazione in casa Roma è tutt’altro che stabile. Nonostante l’instabilità al vertice, Juric ha insistito sulla necessità di mantenere la concentrazione, esprimendo la sua fiducia nella capacità dei giocatori di affrontare le sfide imposte dalle circostanze.

Il compito del tecnico

Juric ha sottolineato che il compito di un allenatore è quello di motivare la squadra, specialmente in un momento di incertezza. “Noi dobbiamo allenarci al meglio e dare il massimo, al resto ci pensano gli altri”, ha detto il tecnico, rimarcando l’importanza del lavoro sul campo. Questo approccio pragmatico riflette la mentalità del mister, il quale si propone di mantenere un ambiente di lavoro positivo nonostante le turbolenze manageriali.

L’atteggiamento dei giocatori e la loro reazione

La risposta della squadra

Dopo la vittoria sull’Udinese, Juric ha voluto elogiare i suoi giocatori, evidenziando l’impegno mostrato in campo. “Questi ragazzi mi piacciono”, ha affermato il tecnico, evidenziando che, nonostante le difficoltà, la squadra ha il potenziale per cambiare l’opinione pubblica. È chiaro che Juric ha un ottimo rapporto con i ragazzi, che si sono dimostrati motivati e pronti a lottare, nonostante il morale colpito dall’addio di De Rossi, figura simbolica per molti.

I sentimenti dopo l’assenza di un leader

Il mister ha rivelato che alcuni giocatori, in particolare Pellegrini e Cristante, hanno espresso chiaramente il loro dispiacere per la situazione di De Rossi. Questo attaccamento emotivo alla figura del capitano ex giallorosso ha reso la loro motivazione da gestire un aspetto fondamentale della preparazione alla partita. Juric ha dichiarato di aver notato un forte senso di unità e sincerità tra i suoi giocatori, elementi fondamentali nel costruire una squadra vincente.

Prospettive future e nuovi arrivi

Il potenziale della rosa

Affrontando le ambizioni della Roma, Juric ha messo in chiaro che la squadra è in un processo di trasformazione, con tanti giocatori nuovi che devono ancora adattarsi al contesto. Ha sottolineato che i nuovi innesti hanno bisogno di tempo per integrarsi e sviluppare la chimica di squadra necessaria per affrontare la stagione. L’entusiasmo per i volti nuovi è bilanciato dalla consapevolezza che il cammino da percorrere è lungo, e la pazienza sarà un elemento cruciale.

Analisi tattica e prospettive

L’allenatore ha inoltre parlato dell’aspetto tattico della partita di domenica, congratulandosi con i suoi ragazzi per la “bella risposta” dimostrata. Ha messo in evidenza l’importanza dell’aggressività mostrata in campo e ha invitato a mantenere questa attitudine nelle prossime partite. Juric ha concluso, restando aperto agli sviluppi futuri: “Vediamo nelle prossime partite. In queste due settimane vedremo tante cose.”

Con questa vittoria, la Roma pare avere ritrovato la via del successo, ma i cambiamenti sopra e sotto il campo rimangono questioni aperte da monitorare attentamente.