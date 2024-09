Juric sulla gestione di Dybala: “Dobbiamo essere prudenti per un grande anno”

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Roma si prepara a scendere in campo per l’importante match di Europa League contro l’Athletic Club di Bilbao, con focus sulla gestione dei suoi giocatori chiave, in particolare Paulo Dybala. L’allenatore Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo le sue opinioni e strategie per affrontare la partita e massimizzare le potenzialità della squadra.

L’importanza della gestione di Dybala

La strategia di Juric

Nel corso della conferenza, Juric ha messo in risalto l’importanza di una corretta gestione di Dybala, definendolo un calciatore speciale quando è al top della forma. “Abbiamo un grande staff e dobbiamo stare attenti alla sua gestione,” ha affermato l’allenatore. L’allenatore ha spiegato che l’obiettivo è quello di mantenere Dybala in forma per l’intera stagione, garantendo che possa esprimere al meglio le sue qualità.

Dybala come fulcro della squadra

Il ruolo di Dybala nella Roma è cruciale, non solo per il suo talento individuale, ma anche per l’impatto positivo che ha sui compagni. Juric ha chiarito come la presenza di Dybala possa fare la differenza in campo, con un focus particolare sulla sua connessione con altri attaccanti della squadra, come Dovbyk. L’allenatore ha sottolineato che è fondamentale costruire un sistema di gioco che massimizzi le capacità del fuoriclasse argentino, creando una sinergia che potrà portare risultati positivi.

Preparativi per la sfida contro l’Athletic Club

Le aspettative di Juric

Juric ha dichiarato: “Cosa voglio diventare per la Roma? Con tutta sincerità voglio vincere domani. Non vado oltre.” Questa affermazione evidenzia l’atteggiamento pragmatico del tecnico, che si concentra esclusivamente sull’immediato, senza lasciarsi distrarre da eventuali prospettive future. L’allenatore ha espresso la speranza di vedere i tifosi sostenere la squadra, soprattutto dopo una prestazione positiva come quella contro l’Udinese.

Il supporto dei tifosi

La presenza e il supporto dei tifosi sono elementi determinanti per una prestazione di successo, e Juric ha sottolineato l’importanza di questo aspetto. Il tecnico ha confidato nel fatto che le prestazioni della squadra possano incoraggiare il pubblico a sostenere la squadra. Creare un’atmosfera di sostegno e fiducia sarà essenziale non solo per il match di domani, ma anche per la stagione in corso.

Cambi di formazione e allenamenti

Decisioni in corso

Anche se il tecnico non ha ancora comunicato la formazione definitiva per il match, ha confermato che ci saranno cambi. “Non abbiamo ancora deciso chi giocherà,” ha chiarito Juric, spiegando che domani ci sarà un ultimo allenamento che potrebbe influenzare le scelte tattiche. Le variazioni nella formazione potrebbero essere un modo per mantenere alta la competizione interna e garantire freschezza alle prestazioni della squadra.

Allenamento a Trigoria

Nella giornata odierna, la Roma ha svolto l’allenamento di rifinitura presso il centro sportivo di Trigoria. Durante l’allenamento, la squadra ha potuto lavorare sugli schemi tattici e sulla preparazione fisica, sotto l’attenta supervisione di Juric. Inoltre, la presenza del direttore sportivo ha dato un ulteriore impulso alla squadra, evidenziando l’importanza di ogni dettaglio in vista della partita.

Con queste premesse, la Roma si appresta a vivere una sfida importante, dove ogni scelta e strategia potrebbe risultare decisiva per il proseguimento della stagione in Europa.