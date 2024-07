“Kingsman 3: motivi del ritardo spiegati da Matthew Vaughn”

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il regista Matthew Vaughn fornisce dettagli sul protrarsi della realizzazione di Kingsman 3, dal titolo provvisorio Kingsman: The Blue Blood.

RITARDI NELLA REALIZZAZIONE

Il terzo capitolo della saga Kingsman ha visto numerosi rallentamenti a causa degli impegni dei protagonisti. Vaughn ha svelato in un’intervista con Collider che, sebbene la sceneggiatura sia pronta, la produzione non inizierà quest’anno a causa degli altri progetti di Taron Egerton, interprete di Eggsy.

IMPEGNI DI TARON EGERTON

Taron Egerton è attualmente coinvolto nella serie televisiva Firebug accanto a Jurnee Smollett, aggiungendo ulteriori impegni alla sua già ricca agenda. I progetti attuali dell’attore includono Firebug, Blackbird, Rocketman , Sing 2 e Tetris.

IMPEGNI DI MATTHEW VAUGHN E DEL CAST

Anche Matthew Vaughn non è stato inattivo, lavorando su progetti come il prequel The King’s Man e producendo film come Rocketman e Tetris. Vaughan ha anche diretto e prodotto Argyle, ambientato nell’universo di Kingsman.

Colin Firth, interprete di Harry Hart, ha continuato a mantenere un’intensa attività, con lavori in progetti di alto profilo come Mamma Mia Here We Go Again, Mary Poppins Returns, 1917 e la serie The Staircase.

LA TRAMA DI KINGSMAN 3

Kingsman 3 segnerà la conclusione della storia di Eggsy e Harry. La narrazione si concentrerà su Eggsy nella sua ricerca di scopo e nel suo coinvolgimento in un’ultima avventura con Harry. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si prevede che il film manterrà il suo tono leggero, combinando azione e violenza in modo caratteristico. Un antagonista alla “Bond” con un piano elaborato sarà al centro della trama, in linea con i precedenti villain, Valentine e Poppy.

POSSIBILE DATA DI USCITA

Vaughn ha suggerito l’inizio delle riprese di Kingsman 3 per l’anno successivo, indicando una possibile uscita del film nel 2026. Questo rappresenterebbe un intervallo di almeno 9 anni dall’ultimo film della serie. Nonostante i fan debbano attendere ancora un po’, è rassicurante sapere che il progetto prosegue verso la sua realizzazione.

Per ulteriori aggiornamenti su Kingsman 3 e le ultime notizie cinematografiche, continuate a seguire Mister Movie per tutte le anticipazioni e le novità sul mondo del cinema.