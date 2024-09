“La Conserva della Neve”: torna la mostra-mercato di piante rare al Museo Orto Botanico di Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dall’inizio della sua avventura nel 2004, “La Conserva della Neve” si è affermata come un evento di riferimento per i collezionisti di piante rare. Quest’anno, da 27 al 29 settembre, il Museo Orto Botanico di Roma ospiterà la ventesima edizione di questa mostra-mercato, che si propone di celebrare il legame tra l’uomo e il mondo vegetale. Durante questi tre giorni, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una serie di attività coinvolgenti, tra cui incontri con esperti, workshop per bambini, visite guidate e momenti d’incontro con artisti.

Il tema scelto per il 2024: l’albero come habitat naturale

La centralità dell’albero nelle nostre vite

Il tema di quest’anno, “L’albero come habitat naturale”, offre un’importante riflessione sul ruolo cruciale degli alberi nel sostenere la vita terrestre. Questi esseri viventi non solo costituiscono elementi essenziali degli ecosistemi, ma fungono anche da rifugio per numerose specie animali e vegetali. In questo contesto, gli alberi si rivelano essere generatori di ecosistemi, contribuendo alla stabilità ambientale e alla biodiversità.

Attività e conferenze di illustri esperti

“La Conserva della Neve” vedrà la partecipazione di noti scrittori, poeti, naturalisti e ricercatori. Tiziano Fratus, con il suo libro “Alberodonti d’Italia”, e Franco Tassi, che parlerà sull’importanza degli alberi nella biodiversità, offriranno conferenze di approfondimento. Altri esperti, come Giuseppe Barbera e Paolo Belloni, presenteranno progetti e opere dedicate alla flora mediterranea e alla conservazione della biodiversità. Nella manifestazione si avrà la possibilità di discutere di tematiche cruciali come la preservazione dei giardini e delle palme, attraverso gli interventi di collezionisti e curatori esperti.

Esposizioni d’arte e laboratori creativi

L’arte al servizio della natura

Una particolarità di “La Conserva della Neve” è la sinergia tra arte e natura. Debora Hirsch presenterà un video animato nella serra Monumentale, mentre Ria Lussi esporrà le sue opere nella serra Tunnel 2, creando un match perfetto tra espressione artistica e sensibilità ecologica. Durante l’evento, Lussi lavorerà anche a nuove tele, dimostrando come l’arte possa immergersi nella bellezza naturale e promuovere la riflessione sull’importanza degli alberi.

Laboratori per adulti e bambini

Un ampio programma di laboratori è previsto per coinvolgere un pubblico variegato. I più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Vola Vola”, dove apprenderanno a realizzare giochi con materiali naturali, stimolando la loro creatività e manualità. Per gli adulti, invece, ci sarà un laboratorio didattico sull’importanza della biodiversità, condotto dall’Associazione Linaria, che fornirà strumenti per comprendere il valore dell’ecosistema in cui viviamo.

Premio per l’eccellenza botanica

La maestria del verde premiata

Un’altra tradizione di “La Conserva della Neve” è il riconoscimento di eccellenze nel campo della botanica. Durante l’evento saranno assegnati premi in tre categorie, tra cui il Premio alla migliore Collezione botanica e il Premio alla rarità botanica più interessante. Una giuria di esperti del settore, composti da figure di spicco nel campo della botanica e della storia dei giardini, esaminerà le opere e le collezioni presentate. La cerimonia di premiazione si svolgerà alla fine della manifestazione, in un momento che riflette l’impegno della mostra nella valorizzazione della cultura botanica.

“La Conserva della Neve” rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della natura e della cultura, un momento di incontro per scoprire, imparare e celebrare la bellezza degli alberi e la loro importanza nel nostro mondo.